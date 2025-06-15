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        Erzurum, Kars ve Tunceli'de LGS heyecanı

        Erzurum, Kars ve Tunceli'de 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 10:55 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:55
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        Erzurum, Kars ve Tunceli'de LGS heyecanı
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        Erzurum, Kars ve Tunceli'de 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

        Erzurum'da öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca iki oturumda düzenlenen sınavın saat 09.30'da başlayan birinci oturumu için okullara gitti.

        Bina girişlerinde kimlik kontrolleri yapılan öğrenciler, sonrasında sınıflara alındı.

        Aileler de okul çevresinde çocuklarını bekledi.

        İlk oturumda sözel derslerden sorulan soruları yanıtlayan öğrencilere, saat 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sona erecek ikinci oturumda matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

        - Kars

        Kars'ta da öğrenciler kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı.

        Kentte 161 okulda, 247 salonda 4 bin 256 öğrenci, 587 öğretmenin gözetiminde sınava girdi.

        Aileler de okul bahçelerinde çocuklarına dua ederek bekledi.

        - Tunceli

        Tunceli'de öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların bahçesine geldi.

        Daha sonra görevlilerce kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, sırayla salonlara alındı.

        Veliler de çocuklarının sınav heyecanına ortak olup bahçelerde bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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