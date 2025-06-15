Erzurum, Kars ve Tunceli'de LGS heyecanı

Veliler de çocuklarının sınav heyecanına ortak olup bahçelerde bekledi.

Daha sonra görevlilerce kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, sırayla salonlara alındı.

Aileler de okul bahçelerinde çocuklarına dua ederek bekledi.

İlk oturumda sözel derslerden sorulan soruları yanıtlayan öğrencilere, saat 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sona erecek ikinci oturumda matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Erzurum'da öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca iki oturumda düzenlenen sınavın saat 09.30'da başlayan birinci oturumu için okullara gitti.

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