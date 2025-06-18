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        Erzurum'da belediye atölyelerinin atıklarıyla İklim ve Sıfır Atık Kafe kuruldu

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı atölyelerden çıkarılan atık parçalarla, vatandaşların geri dönüşüm farkındalığını artırmak için 1 yıllık çalışmanın ardından İklim ve Sıfır Atık Kafe kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:24 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:31
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        Erzurum'da belediye atölyelerinin atıklarıyla İklim ve Sıfır Atık Kafe kuruldu
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı atölyelerden çıkarılan atık parçalarla, vatandaşların geri dönüşüm farkındalığını artırmak için 1 yıllık çalışmanın ardından İklim ve Sıfır Atık Kafe kuruldu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi, "İklim ve Sıfır Atık Kafe" inşa etti.

        Yakutiye ilçesindeki bir parkın içinde 300 metrekare alan üzerine inşa edilen kafe, Büyükşehir Belediyesine ait Makina İkmal Bakım ve Onarım Atölyeleri, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi ile Katı Atık Tesisinden temin edilen metal, cam, plastik ve ahşap gibi atıklar, sanatçılar tarafından birer esere dönüştürüldü.

        Atık metallerden masa, sandalye, biblolar, piller ile kablolardan tabloların yer aldığı kafenin yapımı yaklaşık 1 yıl sürdü.

        Sanatçıların özenle hazırladığı geri dönüşüm eşyaları, hem kafe hem de bilgievi olarak kullanılacak alanda yerini aldı.

        Atık malzemelerini kafeye getiren vatandaşlar, karşılığında kafede alacakları ürünlerden indirimler kazanabilecek. Önümüzdeki ay hizmete girmesi beklenen kafe, iklimsel ve çevresel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

        - Hem farkındalık oluşacak hem israf engellenecek

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, AA muhabirine, Türkiye'de sıfır atıkla ilgili ciddi bilinçlendirme çalışmaları yapıldığını, Erzurum'da da bu noktada birçok proje yürüttüğünü söyledi

        Projeye destek olmak ve bilinçlenmeye katı sağlamak amacıyla kafenin inşa edildiğini belirten Altundağ, "İnşa ettiğimiz alanda yaklaşık 20 bine yakın materyal kullanılarak koltuk, tablo, lambalar ve abajurlar gibi birçok eşya yapıldı. Kafedeki hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı Sıfır Atık Projesi ile beraber hem bilgi evi hem de kafeterya hizmetleri sunarak, vatandaşlara farkındalık adına bir mekan belirlemiş olduk." dedi.

        Kafenin işleyişi hakkında da bilgi veren Altundağ, "Projemiz kapsamında bu mekanda atık ürünlerini getiren vatandaşlarımıza da geri dönüşüm olarak fiyatlarda indirimler uygulanacak. Diğer taraftan kafenin bulunduğu parkı da sıfır atık kafe konseptine getirip gençlerimize yönelik bir çalışma yapmış olacağız. Hedefimiz hem gençlerimize sıfır atığı daha da fark edecekleri, hem de çevremizi koruyacak, israfı önleyecek bir alan oluşturmak." diye konuştu.

        Sıfır atıkla ilgili çeşitli projelerin de hayata geçirileceğini, kafenin diğer illere de örnek olmasını dileyen Altundağ, kafede atık malzemelerden çok güzel sanatsal eserlerinin ortaya çıktığını anlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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