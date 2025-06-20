Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Keneden 49 hastanın tedavi gördüğü Erzurum'da enfeksiyon uzmanından uyarılar

        İLHAMİ ERKILIÇ - Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin tedavi gördüğü Erzurum'da, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, kene ısırmalarına karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:53 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keneden 49 hastanın tedavi gördüğü Erzurum'da enfeksiyon uzmanından uyarılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ - Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin tedavi gördüğü Erzurum'da, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, kene ısırmalarına karşı uyarıda bulundu.

        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Özkurt, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla kenelerin toprak altından yer yüzüne çıkmasıyla salgın niteliğinde sağlık sorunları başladığını söyledi.

        Hastanede her yıl kentin yanı sıra çevre illerden de gelen hastaların takip edildiğini ifade eden Özkurt, "Erzurum Şehir Hastanesinde KKKA'dan 40 hasta takip edildi maalesef biri vefat etti. Biz de 10 hasta takip ettik, 5'i yatarak tedavi görüyor, biri yaşlı birey yoğun bakımda. Tehlike var ve devam ediyor." dedi.

        Özkurt, açık arazide yaşayanlar, piknik ve kamp yapanlar ile tarlada, çayırda çalışanların keneye rastlayabileceğini, bu kişilerin gün sonunda evine gittiğinde mutlaka kene kontrolü yapması gerektiğini vurguladı.

        - "Çıplak elle keneyi çıkarmayın"

        Kenenin doğru müdahaleyle çıkarılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Özkurt, şunları kaydetti:

        "Kene varsa çıplak elle çıkarılmaması lazım. Tarlada, çayırda çalışırken kapalı giyinmeli, çoraplar pantolonun üzerine alınmalı. Her ne kadar kapalı giyinilirse giyinilsin, kene yine ısırabilir, gün sonunda muayene edip varsa hemen çıkarılması lazım. Ne kadar erken çıkarılırsa o kadar iyi çünkü kene kaldığı süre içinde virüsü verme miktarını artırıyor. Çıplak elle keneyi çıkarmayın çünkü kene henüz ısırdığı yerden mikrop vermemişse bile çıplak elle çıkarıldığında patlayabilir, çıkardığınız eldeki sıyrıklardan, çiziklerden virüsü alabilirsiniz. O yüzden kene cımbızla, eldivenle, kumaş parçası araya koyarak çıkarılmalı, daha sonra buraya alkol ve kolonya sürülmeli."

        Özkurt, kene tutunmasında halsizlik, iştahsızlık, kol ve bacaklarda yaygın ağrıların yanı sıra çeşitli organlarda kanamalar, kusma ve ishal gibi semptomları olanların mutlaka hastaneye başvurmasını önerdi.

        Kenenin hafife alınmamasını isteyen Özkurt, "Eskiden de bu keneler vardı ama virüs yoktu. Doğal olarak insanlar 'benim çocukluğumda da bu kenelerden vardı, koparırdık ama bir şey olmuyordu' diyebiliyor. Artık bu kenelerde virüs var, eskiden olmayan KKKA virüsü var. O virüs kene aracılığıyla insanlara geçiyor ve çoğu kez kendini sınırlayan grip gibi düzeliyor ama bazen ölüme götürebiliyor." diye konuştu.

        - Bingöllü çiftçi çıplak elle keneyi çıkarınca hastanelik oldu

        Bingöl'ün Yolçatı köyünde yaşayan ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavisi süren 56 yaşındaki 3 çocuk babası Nurettin Kalan da yaklaşık 10 gün önce hayvanlarının bakımını yapıp eve gittikten sonra göğsünde gördüğü keneyi eliyle çıkardığını anlattı.

        Çıplak elle keneyi çıkarmanın pişmanlığını yaşayan Kalan, "Keneyi elimle çekip yere attım, 4-5 gün aradan geçti, 'bir şey olmaz' dedim. Geçen yıllar yine kene yapışmıştı ama bu zehirli çıktı. Sonra ateşim çıktı, hastaneye yatırdılar. Yanlış yapmışım, tavsiyem kesinlikle keneyi elle çıkarmayın, hemen doktora gidin, bunun şakası yok." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        İran: İsrail durursa savaş biter
        İran: İsrail durursa savaş biter
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Muçi için gözler tekliflerde
        Muçi için gözler tekliflerde
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Google'a reklam gücünü kötüye kullanma soruşturması!
        Google'a reklam gücünü kötüye kullanma soruşturması!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!

        Benzer Haberler

        Kedi, otomobilin motor kısmında mahsur kalan 4 yavrusunun kurtarılmasını be...
        Kedi, otomobilin motor kısmında mahsur kalan 4 yavrusunun kurtarılmasını be...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yara...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yara...
        Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yaralandı
        Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yaralandı
        Atatürk Üniversitesi uluslararası sıralamalarda görünürlüğünü artırdı
        Atatürk Üniversitesi uluslararası sıralamalarda görünürlüğünü artırdı
        Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında temel atma töreni düzenlendi
        Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında temel atma töreni düzenlendi
        Şehit Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın anısına Erzurum'da kütüphane açıldı
        Şehit Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın anısına Erzurum'da kütüphane açıldı