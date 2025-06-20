Keneden 49 hastanın tedavi gördüğü Erzurum'da enfeksiyon uzmanından uyarılar

İLHAMİ ERKILIÇ - Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin tedavi gördüğü Erzurum'da, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, kene ısırmalarına karşı uyarıda bulundu.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Özkurt, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla kenelerin toprak altından yer yüzüne çıkmasıyla salgın niteliğinde sağlık sorunları başladığını söyledi.

Hastanede her yıl kentin yanı sıra çevre illerden de gelen hastaların takip edildiğini ifade eden Özkurt, "Erzurum Şehir Hastanesinde KKKA'dan 40 hasta takip edildi maalesef biri vefat etti. Biz de 10 hasta takip ettik, 5'i yatarak tedavi görüyor, biri yaşlı birey yoğun bakımda. Tehlike var ve devam ediyor." dedi.

Özkurt, açık arazide yaşayanlar, piknik ve kamp yapanlar ile tarlada, çayırda çalışanların keneye rastlayabileceğini, bu kişilerin gün sonunda evine gittiğinde mutlaka kene kontrolü yapması gerektiğini vurguladı.

- "Çıplak elle keneyi çıkarmayın" Kenenin doğru müdahaleyle çıkarılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Özkurt, şunları kaydetti: "Kene varsa çıplak elle çıkarılmaması lazım. Tarlada, çayırda çalışırken kapalı giyinmeli, çoraplar pantolonun üzerine alınmalı. Her ne kadar kapalı giyinilirse giyinilsin, kene yine ısırabilir, gün sonunda muayene edip varsa hemen çıkarılması lazım. Ne kadar erken çıkarılırsa o kadar iyi çünkü kene kaldığı süre içinde virüsü verme miktarını artırıyor. Çıplak elle keneyi çıkarmayın çünkü kene henüz ısırdığı yerden mikrop vermemişse bile çıplak elle çıkarıldığında patlayabilir, çıkardığınız eldeki sıyrıklardan, çiziklerden virüsü alabilirsiniz. O yüzden kene cımbızla, eldivenle, kumaş parçası araya koyarak çıkarılmalı, daha sonra buraya alkol ve kolonya sürülmeli." Özkurt, kene tutunmasında halsizlik, iştahsızlık, kol ve bacaklarda yaygın ağrıların yanı sıra çeşitli organlarda kanamalar, kusma ve ishal gibi semptomları olanların mutlaka hastaneye başvurmasını önerdi.