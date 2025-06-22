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        Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat'ın cenazesi Erzurum'da defnedildi

        Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından öldürülen Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 14:19 Güncelleme: 22.06.2025 - 14:40
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        Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat'ın cenazesi Erzurum'da defnedildi
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından öldürülen Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın cenazesi toprağa verildi.

        İlçenin Çayırdüzü Mahallesi'nde dün tartıştığı ağabeyi M. Canpolat (46) tarafından silahla öldürülen Kadir Canpolat için (45) Çayırdüzü Camisi'nde tören düzenlendi.

        Törende Canpolat'ın kardeşleri taziyeleri kabul etti.

        Kadir Canpolat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

        Cenazeye, vatandaşlar ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Öte yandan zanlı M. Canpolat'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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