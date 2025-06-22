Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat'ın cenazesi Erzurum'da defnedildi
Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından öldürülen Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın cenazesi toprağa verildi.
Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından öldürülen Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın cenazesi toprağa verildi.
İlçenin Çayırdüzü Mahallesi'nde dün tartıştığı ağabeyi M. Canpolat (46) tarafından silahla öldürülen Kadir Canpolat için (45) Çayırdüzü Camisi'nde tören düzenlendi.
Törende Canpolat'ın kardeşleri taziyeleri kabul etti.
Kadir Canpolat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.
Cenazeye, vatandaşlar ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
Öte yandan zanlı M. Canpolat'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.
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