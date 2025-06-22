Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat'ın cenazesi Erzurum'da defnedildi

İlçenin Çayırdüzü Mahallesi'nde dün tartıştığı ağabeyi M. Canpolat (46) tarafından silahla öldürülen Kadir Canpolat için (45) Çayırdüzü Camisi'nde tören düzenlendi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından öldürülen Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın cenazesi toprağa verildi.

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