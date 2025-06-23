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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yamaç paraşütü deneyimi yaşadı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin yaz turizmine dikkati çekmek amacıyla 2 bin 453 rakımlı Çobandede Tabyası'nda yamaç paraşütü yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 12:54 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:54
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yamaç paraşütü deneyimi yaşadı
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin yaz turizmine dikkati çekmek amacıyla 2 bin 453 rakımlı Çobandede Tabyası’nda yamaç paraşütü yaptı.

        Vali Çiftçi, ilin tanıtımına katkı sunmak ve yaz turizmi potansiyeline dikkati çekmek amacıyla Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü koordinesinde Çobandede Tabyası'nda düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğine katıldı.

        Burada yapılan hazırlık ve alınan tedbirlerin ardından Çiftçi, 2 bin 453 rakımlı bölgeden yamaç paraşütü pilotu eşliğinde uçuş yaptı.

        Etkinlik, katılımcılar ve sporcuların yamaç paraşütü yapmasıyla sona erdi.

        Vali Çiftçi, farklı spor dallarına olan ilgisini bu kez yamaç paraşütünü deneyimleyerek çeşitlendirdiğini belirtti.

        Şehrin Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 2025 Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti ünvanlarının bulunduğunu hatırlatan Çiftçi, "Çobandede Tabyası’ndan başlayan uçuşumuzda bir kuş gibi süzülerek ovaya indik. Yamaç paraşütü oldukça heyecan vericiydi. Hocamız çok deneyimliydi, yükseklik korkumu bu sayede yenmiş oldum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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