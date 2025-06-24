Erzurum'da trafik kazası nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi gözaltına alındı

Erzurum'da trafik kazası nedeniyle taksiciler ile inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 10 kişi gözaltına alındı.

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Kombina Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesi önünde dün 2 grubun kavga ettiğini görenler ve silah sesi duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle sakinleştirilen olayda gözaltına alınan inşaat işçileri Sercan K. (34), M.A. (16), Polat A. (20), Osman A. (40), Yusuf A. (26), Murat A. (41) ile diğer taraftan taksiciler Adnan A. (59), Oğuzhan K. (31), Akan Z. (42), M.A. (16) tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Olay yerinde yaptıkları çalışmalarda 2 boş kovan bulan ekipler, silahla ateş edenlerin Osman A. ile Murat A. olduğunu tespit edip silahlarla 27 mermiye el koydu.

Tarafların aynı gün sabah saatlerinde Kombina Caddesi'nde trafik kazasına karıştığı ve kazada Oğuzhan K. ile M.A'nın yaralandığı, kavganın da bu sebeple çıktığı belirtildi.

Ayrıca Akan Z'nin çeşitli suçlardan 7, Oğuzhan K'nin 5, Polat A'nın 4, Adnan A'nın 3 ve M.A'nın da 1 kaydı olduğu öğrenildi.