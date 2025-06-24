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        Erzurumspor FK, kanat oyuncusu Marko Bozic'i kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, kanat oyuncusu Marko Bozic'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 18:56 Güncelleme: 24.06.2025 - 19:04
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        Erzurumspor FK, kanat oyuncusu Marko Bozic'i kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, kanat oyuncusu Marko Bozic'i transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı ekibin NK Maribor takımında forma giyen Avusturyalı 27 yaşındaki oyuncu Bozic ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilerek, "Erzurumspor tesislerimizde kulüp başkanımız Ahmet Dal ile görüşen Marko Bozic kendisini mavi-beyazlı renklerimize bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı. Futbolcumuz, 1 Temmuz'da Erzurum'a gelerek takımımızla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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        Galeri

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