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        Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 20:21 Güncelleme: 03.07.2025 - 20:21
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        Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

        Mavi-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Futbolcular, takımın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta yönetiminde sabah yaptıkları idmanda ısınma, dayanıklılık koşusu, kuvvet ve geniş alan çalışması yaptı.

        Erzurum temsilcisi, akşam ise salonda kuvvet çalışması yaparak günü tamamladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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