Erzurum'da 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı
Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı.
Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı.
Gece saatlerinde Yaylaözü Mahallesi'ndeki bir samanlıkta bilinmeyen nedenden yangın çıktı.
Kısa sürede evlere ve ahırlara sıçrayan yangın sonrası, ikametlerde yaşayanlar ve ahırdaki hayvanlar tahliye edildi.
İhbar üzerine mahalleye Pazaryolu Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla sabah saatlerinde söndürülen yangında, 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.