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        Erzurum'da 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı

        Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 09:26 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:26
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        Erzurum'da 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı
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        Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı.

        Gece saatlerinde Yaylaözü Mahallesi'ndeki bir samanlıkta bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

        Kısa sürede evlere ve ahırlara sıçrayan yangın sonrası, ikametlerde yaşayanlar ve ahırdaki hayvanlar tahliye edildi.

        İhbar üzerine mahalleye Pazaryolu Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun çalışmasıyla sabah saatlerinde söndürülen yangında, 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

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