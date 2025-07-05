Erzurum'da Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması başladı

Doğa sporlarının gençler arasında yaygınlaştırılması ve Erzurum'un bu alandaki potansiyelinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması amacıyla düzenlenen programlar, vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.

Etkinlikte bisiklet, kaya tırmanışı, kano, rafting, doğada yön bulma ve koşu gibi çeşitli doğa sporları yapıldı.

Programlara, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Bursa, Çankırı, İstanbul, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kırşehir, Ankara, Mersin ve Adana'dan gelen 50'si kadın, 140 sporcu katıldı.

Erzurum Valiliği koordinasyonunda yürütülen yarışlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Narman, Oltu, Şenkaya, Uzundere ve İspir belediyeleri ile Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde hayata geçirildi.

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