Hatayspor'un Erzurum kampı devam ediyor
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 15 dakika süren idmanda ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-beyazlılar, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.
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