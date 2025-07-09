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        Erzurum'da yuvalarından düşen leylek yavruları koruma altına alındı

        Erzurum'da yuvalarından düşmesi sonucu yaralanan 3 leylek yavrusu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:29 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:29
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        Erzurum'da yuvalarından düşen leylek yavruları koruma altına alındı
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        Erzurum'da yuvalarından düşmesi sonucu yaralanan 3 leylek yavrusu koruma altına alındı.

        Dadaşköy ve Çiftlik mahallelerinde yuvalarından düşen 3 leylek yavrusu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Ekiplerce teslim alınan ve düşme sonucu hafif yaralanan leylekler, koruma altına alındı.

        Erzurum DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından bakımları yapılan leylek yavruları, doğaya dönecek boyuta erişene kadar bakım ve beslenmeleri için Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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