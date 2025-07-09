Hatayspor'un Erzurum kampı devam ediyor

Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 45 dakika süren idmanda ısınmanın ardından pas ve çift kale maç çalışması yaptı.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı tek antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

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