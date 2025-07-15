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        Erzurum'da çocuklar oyun oynarken el bombası buldu

        Erzurum'da çocuklar oyun oynarken, mahalle arasındaki boş arazide pimi çekilmemiş el bombası buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:16 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:16
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        Erzurum'da çocuklar oyun oynarken el bombası buldu
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        Erzurum'da çocuklar oyun oynarken, mahalle arasındaki boş arazide pimi çekilmemiş el bombası buldu.

        Şükrüpaşa Mahallesi Tomris Hatun Sokak'ta oynayan çocuklar, buradaki boş arazide otların arasında pimi çekilmemiş el bombası gördü.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, sokağa giriş çıkışları kapatarak, güvenlik önlemi aldı.

        El bombası, olay yerindeki incelemenin ardından polislerce emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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