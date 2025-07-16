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        Erzurum'da 16 bin dekar arazinin sulanmasında kullanılacak 3 göletin yapımı sürüyor

        Erzurum'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapımı devam eden Küçüktüy, Gerek ve Kavuşturan göletleriyle 16 bin dekar arazinin sulanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:12
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        Erzurum'da 16 bin dekar arazinin sulanmasında kullanılacak 3 göletin yapımı sürüyor
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        Erzurum'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapımı devam eden Küçüktüy, Gerek ve Kavuşturan göletleriyle 16 bin dekar arazinin sulanacağı bildirildi.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum'un su kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla hayata geçirilen Pasinler ilçesindeki Küçüktüy, Horasan ilçesinde bulunan Gerek ve Pasinler ilçesindeki Kavuşturan göletleri inşaatlarında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

        Küçüktüy Göleti inşaatında relokasyon yolu kazılarının, Gerek Göleti'nde dolusavak kazılarının tamamlandığını, sıyırma kazılarının ve derivasyon imalatlarının da devam ettiğini ifade eden Balta, Kavuşturan Göleti'nde ise gövde sıyırma kazılarının devam ettiğini bildirdi.

        Balta, 16 bin 90 dekar araziye can suyu verecek olan göletlerin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Göletler sayesinde modern sulama ile tanışacak 16 bin 90 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip dikebilecek, kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2025 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 201 milyon lira daha fazla kazanacak." ifadelerini kullandı.

        Göletlerin depolayacakları su hakkında bilgi veren Balta, şunları kaydetti:

        "Pasinler ilçesinde inşa edilen ve temelden yüksekliği 42,5 metre olan Küçüktüy Göleti, önyüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi. Gölet, 4 milyon 760 bin metreküp su depolayarak 10 bin 980 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak. Horasan ilçesindeki Gerek Göleti, temelden 40,1 metre yüksekliğe sahip olup kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa ediliyor. Gölet, 1 milyon 70 bin metreküp su depolayıp 4 bin 50 dekar tarım arazisini sulayacak. Pasinler ilçesinde projelendirilen bir diğer gölet olan Kavuşturan Göleti ise temelden 26,4 metre yüksekliğe sahip. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen gölet, 221 bin metreküp su depolamasıyla 1.060 dekar tarım arazisine hayat verecek. Bu projeler sayesinde Erzurum'da tarım arazilerinin verimliliği artacak, bölge çiftçisinin yüzü gülecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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