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        Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı son yolculuğuna uğurlandı

        Hayatını kaybeden Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:34 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:34
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        Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı son yolculuğuna uğurlandı
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        Hayatını kaybeden Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı.

        Erzurum'da evinde vefat eden 72 yaşındaki Yaylalı için, ETÜ Rektörlük binası önünde tören düzenlendi.

        Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirilen Yaylalı'nın, burada özgeçmişi okundu.

        Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, törende yaptığı konuşmada, 1973 yılından beri Yaylalı'yı tanıdığını belirterek, "Gerçekten güzel bir insandı. Muammer abi muvahhid bir mümindi. Ben buna şahidim. Dertli bir insandı. Muammer abiyi hiç dertsiz görmezdiniz. Her zaman daha iyisi olsun diye gayret eden bir insandı. Bizim lisede olduğumuz yıllar Türkiye'de şartlar çok farklıydı. O zaman dik durmak, ben buradayım demek, delikanlılık işiydi. Allah kendisinden razı olsun. Hepimiz gideceğiz. Önemli olan arkasından iyi yad edilen olmak. Allah cennette buluştursun bizi." dedi.

        YÖK üyesi Prof. Dr. İrfan Aslan ise Yaylalı'nın zor zamanlarda, büyük mücadeleler verdiğini ve nezaket timsali bir insan olduğunu söyledi.

        - Tabuta sarılarak ağladı

        Konuşma yapmak için kürsüye gelen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ercümend Arvas, Yaylalı'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

        Ardından konuşma yapan Arvas, Yaylalı ile 1969 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde zorluklarla namaz kıldıklarını anlattı.

        ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise konuşmasında, uzun yıllardır Yaylalı ile birlikte çalıştıklarını, üniversitenin kuruluşundaki emeklerine şahit olduğunu ve bu emaneti en iyi şekilde koruyacaklarını belirtti.

        Törende, Yaylalı'nın öğrencilerinden ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Daştan ve akrabası Rüçhan Yaylalı da birer konuşma yaptı.

        İl Müftüsü Rüstem Can'ın dua etmesinin ardından Yaylalı'nın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Narmanlı Camisi'ne getirtildi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Yaylalı, Asri Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene ve cenaze namazına, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Erzurum ve bölge illerdeki üniversite rektörleri, kamu kurum temsilcileri, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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