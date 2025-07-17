Hayatını kaybeden Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'da evinde vefat eden 72 yaşındaki Yaylalı için, ETÜ Rektörlük binası önünde tören düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirilen Yaylalı'nın, burada özgeçmişi okundu.

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, törende yaptığı konuşmada, 1973 yılından beri Yaylalı'yı tanıdığını belirterek, "Gerçekten güzel bir insandı. Muammer abi muvahhid bir mümindi. Ben buna şahidim. Dertli bir insandı. Muammer abiyi hiç dertsiz görmezdiniz. Her zaman daha iyisi olsun diye gayret eden bir insandı. Bizim lisede olduğumuz yıllar Türkiye'de şartlar çok farklıydı. O zaman dik durmak, ben buradayım demek, delikanlılık işiydi. Allah kendisinden razı olsun. Hepimiz gideceğiz. Önemli olan arkasından iyi yad edilen olmak. Allah cennette buluştursun bizi." dedi.

YÖK üyesi Prof. Dr. İrfan Aslan ise Yaylalı'nın zor zamanlarda, büyük mücadeleler verdiğini ve nezaket timsali bir insan olduğunu söyledi.