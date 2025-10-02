Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumspor FK transfer yasağı borçlarının ödendiğini duyurdu:

        Erzurumspor FK, yaklaşık 40 dosyadan oluşan transfer yasağı borçlarının tamamının ödendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 23:03 Güncelleme: 02.10.2025 - 23:03
        
        Erzurumspor FK, yaklaşık 40 dosyadan oluşan transfer yasağı borçlarının tamamının ödendiğini bildirdi.

        Mavi-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, ölçülü ekonomik model, dengeli bütçe ve özverili çalışmalarla, Erzurumspor taraftarına layık olmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "2021-2022 sezonunda başlayan ve beş dönem, 2.5 sezon süren zorlu süreçte iki yıl üst üste alınan -3 puan silme cezası, altyapılar ve filiz lisans dahil olmak üzere tüm kategorilerde lisans çıkaramama gibi büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Yaklaşık 40 dosyadan oluşan transfer yasağı borçlarının tamamı ödenmiş, kulübümüzün önündeki engel tamamen kaldırılmıştır. Borçlardan dolayı daha ağır yaptırımlara uğramamak adına söz konusu tutarların tamamı ödenmiş, yasağa dair son taksit de kapatılarak transfer yasağına ilişkin tüm borçlar temizlenmiştir.

        Bundan sonraki süreçte önceliğimiz kulübümüzün tekrar benzer bir transfer yasağı ile karşı karşıya kalmaması, başta ekonomik olmak üzere Erzurumspor'umuzu ağır yaptırımlardan korumak, şehrimizin ve kulübümüzün geleceğini tehdit edecek hedefsiz, günübirlik planlamaların ve uygunsuz harcamaların önüne geçmektir. Unutulmamalıdır ki yönetimler geçici, kulüpler kalıcıdır. Bizler bu bayrak yarışında, Erzurumspor'umuzu geleceğe borçsuz ve daha güçlü bir şekilde devretmeyi hedefledik ve bu hedefe ulaşmış bulunmaktayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

