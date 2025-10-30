Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 60 yaşındaki Giyasettin Şahin'in akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:15 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 60 yaşındaki Giyasettin Şahin'in akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı.

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Bahçeköy köyünde yaşayan 60 yaşındaki 5 çocuk babası Şahin'e, 3 yıl önce gittiği hastanede akciğerinde elma boyutunda kitle tespit edilerek ameliyat önerildi.

        Korktuğu için ameliyat olmayan Şahin'in kitlesi, 3 yılda büyüyerek kalbine ve akciğerine ciddi baskı yapmaya başladı.

        Ciddi nefes darlığıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu'na başvuran Şahin'in tetkiklerinde, akciğerinde 20 santim genişliğinde, 30 santim uzunluğunda büyük bir kitle tespit edildi.

        Ameliyatta ölüm riski de olduğu bildirilen ve korktuğu için bu ameliyatı da önce kabul etmeyen Şahin, hastaneden ayrıldığında fenalaşınca tekrar acil servise kaldırıldı.

        Daha sonra tüm riskleri kabul eden Şahin, Prof. Dr. Eroğlu ve ekibince ameliyata alındı. Yaklaşık 4,5 saat süren ameliyattan Şahin'den çıkartılan karpuz büyüklüğündeki 3 kilo 426 gramlık kitle, doktorları da şaşırttı.

        - "Zamanında ameliyat olsa, bu aşamaya gelmezdik"

        Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Eroğlu, AA muhabirine, hastanın 3 yıl önce akciğerinde küçük olan kitlenin büyüdüğünü ve göğüs kafesini doldurup, kalbe ve akciğerine baskı yaptığını söyledi.

        Ameliyatta kitleyi akciğer, kalp ve damarlardan temizleyerek çıkardıklarını anlatan Eroğlu, "Hasta bu şekilde hayatına devam edemezdi. Kitle çok büyük ve kalbe baskı yapıyordu. Daha önce küçük elma kadar olan kitle, karpuz kadar 30 santim boyutuna ulaşmış. Acil şartlarda ameliyatla kitleyi çıkarmak durumunda kaldık. Tabii zamanında ameliyat olsa bu aşamaya gelmezdik. Başarılı operasyonla sağlığına kavuşan hastayı taburcu ediyoruz." dedi.

        Eroğlu, genelde ameliyatları kapalı yöntemlerle yaptıklarına işaret ederek, kitlenin çok büyük olması nedeniyle bu ameliyatı açık şekilde gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        - "Yüzde 20 ölüm riskiyle ameliyatı gerçekleştirdik"

        Ameliyatın çok riskli olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Kitle çok büyük olduğu için açık cerrahi ve büyük ölüm riski ile hasta ve yakınlarına bu riski anlatıp onay alarak operasyonu yaptık. Yüzde 20 ölüm riskiyle ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası solunum fonksiyonları rahatladı, nefes darlığı geçti. İyi ve kötü huylu özellikleri barındıran kitlenin patoloji sonuca göre ek tedaviye karar vereceğiz." diye konuştu.

        Prof. Dr. Eroğlu, yaklaşık 30 yıldır 30 bine yakın ameliyat yaptığını ve bu tarz vakanın nadir görüldüğünü belirterek, "30 yıllık cerrahi hayatımda ameliyatta çıkardığım en büyük kitleydi." dedi.

        Hasta Şahin de sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatarak, "Önce Allah, sonra Atilla hocam beni kurtardı, onun sayesinde hayata tutundum. Doktoruma çok teşekkür ederim, 'Allah ne yazmışsa o olur' dedim. Nefes alamıyordum, yatamıyordum, sigarayı bırakmıştım. 3 yıl önce bu hastalık çıktı, küçük kitle vardı. 'Ameliyat' dediler korktum olmadım, keşke olsaydım, olmadığım için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

        Makbule Şahin de eşinin yıllar önce korktuğu için ameliyat olmadığını ve kitlenin büyüdüğünü belirterek, "3,5 kilo kitleyi görünce inanamadık. Ameliyatta 'ya ölür, ya kalır' dedik. Doktor ölüm ve felç riski olabilir demişti ama çok şükür sağ çıktı, çok mutluyuz, şükür eşim kurtuldu, çocuklarına kavuştu. Allah devletimizi, Atilla hocamızı başımızdan eksik etmesin." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

        Benzer Haberler

        Curling Kadın Milli Takımı, 2026 Kış Olimpiyatları yolunda
        Curling Kadın Milli Takımı, 2026 Kış Olimpiyatları yolunda
        Acile getirilen hastanın kalp zarından 1 litre sıvı boşaltıldı
        Acile getirilen hastanın kalp zarından 1 litre sıvı boşaltıldı
        Dağcılar, Cumhuriyet tırmanışında tipiye yakalandı
        Dağcılar, Cumhuriyet tırmanışında tipiye yakalandı
        Erzurum ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Erzurum ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Cumhuriyet ile yaşıt Karakucak Güreşleri'nde 403 pehlivan meydana çıktı
        Cumhuriyet ile yaşıt Karakucak Güreşleri'nde 403 pehlivan meydana çıktı
        Gıdanın bozulduğunu renkle bildiren çalışma tescil aldı
        Gıdanın bozulduğunu renkle bildiren çalışma tescil aldı