GÜNCELLEME - Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci hafif yaralandı

"Tedbir amaçlı hastaneye sevk edilen 21 öğrencimizin tamamı taburcu edilmiştir. Olayla ilgili gerekli incelemeler yapılmış olup öğrencilerimizin sağlık durumu iyidir."

Olayın hemen ardından öğretmen ve idareciler tarafından ilk müdahalenin yapıldığı, velilerin bilgilendirilip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu sırada merdivenlerde bazı öğrenciler dengesini kaybederek yere düştü, arkadan gelenlerin de düşmesiyle yaralanmalar meydana geldi.

