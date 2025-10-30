Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        GÜNCELLEME - Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci hafif yaralandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir ortaokulda ders bitimi merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 19:15 Güncelleme: 30.10.2025 - 19:15
        GÜNCELLEME - Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci hafif yaralandı
        Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir ortaokulda ders bitimi merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci hafif yaralandı.

        Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda son dersin ardından zilin çalmasıyla öğrencilerin hızla okuldan çıkmaya çalışması sonucu bina içinde kısa süreli yoğunluk oluştu.

        Bu sırada merdivenlerde bazı öğrenciler dengesini kaybederek yere düştü, arkadan gelenlerin de düşmesiyle yaralanmalar meydana geldi.

        İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 21 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün 14.46 sularında Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda okul çıkışı sırasında idare katı önündeki merdivenlerde kısa süreli izdiham yaşandığı belirtildi.

        Olayın hemen ardından öğretmen ve idareciler tarafından ilk müdahalenin yapıldığı, velilerin bilgilendirilip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tedbir amaçlı hastaneye sevk edilen 21 öğrencimizin tamamı taburcu edilmiştir. Olayla ilgili gerekli incelemeler yapılmış olup öğrencilerimizin sağlık durumu iyidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

