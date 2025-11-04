Atatürk Üniversitesi, "Leiden"in 2025 çalışmasında dünyada 749'uncu, Türkiye'de 9'uncu sırada yer aldı

Atatürk Üniversitesi, dünyada önde gelen üniversitelerin bilimsel araştırma performanslarını değerlendiren Leiden Üniversitesine bağlı Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezince (CWTS) açıklanan 2025 yılı sonuçlarına göre, dünyada 749, Türkiye'de 9. sırada yer aldı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından tanınan uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu CWTS'nin 2025 sonuçları duyuruldu.

Buna göre Atatürk Üniversitesi, genel dünya sıralamasında 2023 yılında 809, 2024 yılında 785. sırada yer alırken, bu yıl 749. sıraya yükseldi.

Türkiye geneli sıralamada ise 2023'te 11'inci, 2024'te 10'uncu sırada bulunan Atatürk Üniversitesi, 2025 yılı itibarıyla 9. sıraya yerleşti.

Yaşam ve doğa bilimleri alanında dünya sıralamasında 620'den 456'ya, Türkiye sıralamasında ise 7'den 4'e yükselerek en dikkat çekici ilerlemelerden birini kaydeden Atatürk Üniversitesi, matematik ve bilgisayar bilimleri alanında ilk kez listeye girerek dünya sıralamasında 1207, Türkiye'de 30. sırada yer aldı.

Sıralamaya ilişkin detaylara, https://traditional.leidenranking.com/ranking/2025/list bağlantısı üzerinden ulaşılabiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin son yıllarda araştırma kapasitesini, bilimsel üretkenliğini ve uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalarının karşılığını almaya başladığını belirtti. "Leiden" gibi dünya çapında saygın kurumlar tarafından yapılan değerlendirmelerde üst sıralara doğru ilerlemenin önemli olduğunu kaydeden Hacımüftüoğlu, "Yürüttüğümüz stratejik dönüşümün somut bir göstergesidir. Akademisyenlerimizin nitelikli araştırmaları, uluslararası işbirliklerimiz ve araştırma ekosistemimize yaptığımız yatırımlar bu başarıyı getirdi. Hedefimiz, bu yükselişi sürdürülebilir kılmak ve araştırma odaklı üniversite kimliğimizi kalıcı hale getirmektir. Özellikle yaşam ve doğa bilimleri ile biyomedikal ve sağlık bilimleri alanlarında elde edilen başarılar, Atatürk Üniversitesinin bölgesel kalkınma misyonunu güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.