        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 16:43 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:43
        Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 1273 paket sigara, 150 paket elektronik sigara tütünü ve 50 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli G.Ö, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

