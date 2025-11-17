Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Yaşlıların evini diş kliniğine çeviriyor, bakıma muhtaç hastalara konfor sağlıyorlar

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların evlerini diş kliniğine çeviren sağlık ekibi, bakıma muhtaç hastalara konfor sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 11:04 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:04
        Yaşlıların evini diş kliniğine çeviriyor, bakıma muhtaç hastalara konfor sağlıyorlar
        Sağlık Bakanlığının "Evde Sağlık Hizmeti" uygulaması kapsamında kentte İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde evde bakım hastalarının ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yararlanması için çalışma yürütülüyor.

        Bu kapsamda Erzurum Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli diş hekimi, diş teknisyeni ve klinik yardımcıdan oluşan ekip, tahsis edilen evde sağlık hizmeti aracıyla, yaşlı, kronik rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek durumdan olan hastaların haftada 3 gün evine gidiyor.

        Adeta bir diş kliniğini eve götüren ekip, hastaların muayene, diş çekimi, dolgu, protez tamiri ve ağız hijyeni gibi temel diş tedavilerini özveriyle yaparak hem hasta ve yakınlarının yüzünü güldürüyor hem de dualarını alıyor.

        Sağlık ekibinin sunduğu hizmetle yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

        - "Biz yapabileceğimiz tüm tedavileri yapıyoruz"

        Erzurum Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Erol Tuşik, AA muhabirine, 2011 yılından beri evde diş sağlığı hizmetinin yapıldığını ve hizmetten çok sayıda vatandaşın yararlandığını söyledi.

        Hizmet sayısının gün geçtikçe arttığını anlatan Tuşik, şöyle konuştu:

        "Evde bakıma muhtaç, hastanemize gelemeyecek olanların diş çekimi, protez ve tedavilerini evlerinde yapmaya devam ediyoruz. Yaşlı ve hasta bireylerin dualarında yer alıp derdine derman olmak dünyada paha biçilmez mutluluk. Biz yapabileceğimiz tüm tedavileri yapıyoruz. Protez aşamalarında ziyaretlerimiz artıyor. Hizmetlerden hastalarımız da memnun biz de."

        Evde sağlık hizmetlerinde 12 yıldır görev yapan diş hekimi Aslıhan Dursunuoğlu da yaşlı ve bakıma muhtaç hastalara hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Yıllardır diş çekimi, diş protezi, dolgu, diş temizliği gibi her türlü diş alanında hizmeti veriyoruz. Hastaneye gelemeyen yaşlılarımıza şifa dağıtmaya çalışıyoruz. Her zaman duayla karşılanıp duayla gönderiliyoruz. Mesleğin en güzel yanı dua almak, o bize huzur veriyor ve daha çok motive ediyor." dedi.

        - "Çok duygulandım, Allah devletimize zarar vermesin"

        Evde sağlık hizmeti alan 80 yaşındaki Ayşe Kotan ise hizmetten çok memnun kaldığını belirterek, Başhekim Tuşik ve sağlık personeline teşekkür etti.

        Ekiplerin kendileriyle çok ilgilendiğini ifade eden Kotan, "Birkaç kez gelip ölçü aldılar, çok ilgilendiler, protez yapıp getirdiler. Beni rahat ettirmek için ellerinden geleni yaptılar, Allah hepsinden razı olsun. Evden çıkacak durumum yok, KOAH hastasıyım. Çok duygulandım, Allah devletimize zarar ziyan vermesin, sizler olmasanız biz ne yaparız. Hastaneden daha rahat ettirdiler." diye konuştu.

        İl Sağlık Müdürü Bedir de sağlıkta dönüşümün en değerli hizmetlerinden biri olan evde sağlık hizmetiyle yaşlı hastalara evinde diş muayenesi ve tedavi hizmeti verildiğinden bahsederek, "Amacımız ulu çınarlarımızı rahat ettirmek, yaşam kalitelerini artırmak. Genelde bakıma muhtaç olan vatandaşlarımızın düzenli kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bu konunda evde bakım birimimiz var. Vatandaşlarımız kayıt oluşturdukları zaman ekiplerimiz hastayı evlerinde ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı

