Yaşlıların evini diş kliniğine çeviriyor, bakıma muhtaç hastalara konfor sağlıyorlar

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların evlerini diş kliniğine çeviren sağlık ekibi, bakıma muhtaç hastalara konfor sağlıyor.

Sağlık Bakanlığının "Evde Sağlık Hizmeti" uygulaması kapsamında kentte İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde evde bakım hastalarının ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yararlanması için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Erzurum Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli diş hekimi, diş teknisyeni ve klinik yardımcıdan oluşan ekip, tahsis edilen evde sağlık hizmeti aracıyla, yaşlı, kronik rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek durumdan olan hastaların haftada 3 gün evine gidiyor.

Adeta bir diş kliniğini eve götüren ekip, hastaların muayene, diş çekimi, dolgu, protez tamiri ve ağız hijyeni gibi temel diş tedavilerini özveriyle yaparak hem hasta ve yakınlarının yüzünü güldürüyor hem de dualarını alıyor.

Sağlık ekibinin sunduğu hizmetle yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. - "Biz yapabileceğimiz tüm tedavileri yapıyoruz" Erzurum Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Erol Tuşik, AA muhabirine, 2011 yılından beri evde diş sağlığı hizmetinin yapıldığını ve hizmetten çok sayıda vatandaşın yararlandığını söyledi. Hizmet sayısının gün geçtikçe arttığını anlatan Tuşik, şöyle konuştu: "Evde bakıma muhtaç, hastanemize gelemeyecek olanların diş çekimi, protez ve tedavilerini evlerinde yapmaya devam ediyoruz. Yaşlı ve hasta bireylerin dualarında yer alıp derdine derman olmak dünyada paha biçilmez mutluluk. Biz yapabileceğimiz tüm tedavileri yapıyoruz. Protez aşamalarında ziyaretlerimiz artıyor. Hizmetlerden hastalarımız da memnun biz de." Evde sağlık hizmetlerinde 12 yıldır görev yapan diş hekimi Aslıhan Dursunuoğlu da yaşlı ve bakıma muhtaç hastalara hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Yıllardır diş çekimi, diş protezi, dolgu, diş temizliği gibi her türlü diş alanında hizmeti veriyoruz. Hastaneye gelemeyen yaşlılarımıza şifa dağıtmaya çalışıyoruz. Her zaman duayla karşılanıp duayla gönderiliyoruz. Mesleğin en güzel yanı dua almak, o bize huzur veriyor ve daha çok motive ediyor." dedi.