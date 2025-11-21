Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 19 yıl önceki faili meçhul cinayetle ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde 19 yıl önceki faili meçhul ölümle ilgili yakalanan 9 zanlıdan 2'si, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 21:28 Güncelleme: 21.11.2025 - 21:28
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince pazartesi günü Karayazı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 18 Temmuz 2006 tarihli faili meçhul ölüm olayı yeniden ele alındı.

        Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen planlı ve titiz çalışmalar kapsamında, maktulün ölüm nedeni araştırılırken, bölgenin gelenek ve kültürü dikkate alınarak olayın aydınlatılması sağlandı.

        Yapılan kapsamlı çalışma sonucunda, olayın şüphelisi 9 kişiye yönelik, salı günü 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Çalışmada 9 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 1 ruhsatsız tabanca ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2’si "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

