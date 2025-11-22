Habertürk
        Erzurum'da seyir halindeyken alev alan tır yandı

        Erzurum'da seyir halindeyken alev alan tır yandı

        Erzurum'un Narman ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 21:16 Güncelleme: 22.11.2025 - 21:16
        Erzurum'da seyir halindeyken alev alan tır yandı
        Erzurum'un Narman ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

        Kireçli Geçidi'nde 34 KRE 104 plakalı tırla seyir halinde giden F.K, dumanları fark edince aracı güvenli bölgeye çekerek itfaiyeye haber verdi.

        Alevler kısa sürede aracı kapladı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

