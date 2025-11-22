Erzurum'da seyir halindeyken alev alan tır yandı
Erzurum'un Narman ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.
Kireçli Geçidi'nde 34 KRE 104 plakalı tırla seyir halinde giden F.K, dumanları fark edince aracı güvenli bölgeye çekerek itfaiyeye haber verdi.
Alevler kısa sürede aracı kapladı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
