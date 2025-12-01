Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        GÜNCELLEME - Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 02:00 Güncelleme: 01.12.2025 - 02:00
        GÜNCELLEME - Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        M.A'nın kullandığı 34 DFN 430 plakalı otomobil, 1. Siteler Sokak ile Merkez Tortum Yolu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta F.E. idaresindeki 20 AGP 318 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Uğur Sayır (35) H.B, Ö.D, Ö.Ç. ve E.A. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Sayır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

