Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aykut, basın mensuplarıyla buluştu

        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 11:37 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aykut, basın mensuplarıyla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen programda Aykut, ulusal ve yerel yayın organlarında çalışan basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

        Aykut, burada yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yapan basın mensuplarıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Gazeteciliğin fedakarlık, sorumluluk ve güçlü bir kamu bilinci gerektiren onurlu bir meslek olduğunu dile getiren Aykut, "Zor şartlar altında dahi mesleğini hakkıyla icra eden sizler, toplumun sesi ve vicdanı olma görevini başarıyla yerine getiriyorsunuz. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda, sizlerin desteğini ve katkısını her zaman yanımızda hissettik. Sosyal hizmetlerin görünür kılınmasında, toplumsal farkındalığın artırılmasında basının rolü son derece kıymetlidir. Bu vesileyle; görevini etik ilkeler çerçevesinde yerine getiren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum." diye konuştu.

        Pasta kesiminin de yapıldığı etkinlikte Aykut, kurumun 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Halep'te son durum ne?
        Halep'te son durum ne?
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?

        Benzer Haberler

        Engelli gençler resim atölyesinde buluştu
        Engelli gençler resim atölyesinde buluştu
        Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
        Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
        Yakutiye'de park halindeki araç alev alev yandı
        Yakutiye'de park halindeki araç alev alev yandı
        Mahallede silahlı saldırı paniği
        Mahallede silahlı saldırı paniği
        Erzurum Emniyeti'nde sigaraya savaş açıldı
        Erzurum Emniyeti'nde sigaraya savaş açıldı
        Meteorolojiden Doğu için uyarı geldi
        Meteorolojiden Doğu için uyarı geldi