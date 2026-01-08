Erzurum Şehir Hastanesinde çocuk kalp ritim bozukluklarına ileri teknolojiyle müdahale

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Şehir Hastanesinde çocuklardaki kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu, ileri teknolojiyle tedavi ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ne hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesi, sahip olduğu ileri tıbbi donanım ve uzman sağlık kadrosuyla ülkenin önemli sağlık merkezleri arasında yer alıyor.

Çocuk kardiyolojisi alanında sunulan modern tanı ve tedavi olanakları sayesinde, daha önce yalnızca sınırlı sayıda merkezde gerçekleştirilebilen girişimler hastanede başarıyla uygulanıyor.

Özellikle radyasyona maruz kalmadan gerçekleştirilen 3 boyutlu haritalama ve kateter ablasyon yöntemleri, çocuk hastalar için güvenli ve konforlu bir tedavi süreci sunuyor.

- Çocuklar 1-2 saat süren operasyonların ardından taburcu ediliyor

Bu kapsamda Erzurum başta olmak üzere çevre illerden çarpıntı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 6 çocuğun yapılan tetkiklerinde kalp ritim bozukluğu tespit edildi.

Çocuk kardiyoloji uzmanı Dr. Hazer Erçan Bozyer ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Kliniğinden Prof. Dr. Cem Karadeniz tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından hastalar, ileri teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen ablasyon işlemiyle tedavi altına alındı.

"Ritim bozukluğu hastalarda dönem dönem hayati risk teşkil eden durumların yanında yaşam kalitesini bozmakta ve uzun süre ilaç tedavisi gerektirmekte. Çocuk kardiyoloji kliniği olarak operasyon için her türlü altyapı mevcut olan hastanemizde bu yöntemi Prof. Dr. Karadeniz'in destekleri ile 6 hastamıza başarı ile gerçekleştirdik. Operasyon süresi 1 ila 2 saat arasında gerçekleşti. 1 gün yatışın ardından hastaları sıhhatlerine kavuşmuş olarak taburcu ettik."

Dr. Bozyer, ablasyon işleminin genellikle kan damarı içerisine yerleştirilen kateter adlı, ince esnek tüpler kullanılarak cerrahi gerektirmeden yapılan bir müdahale olduğunu belirterek, "Ablasyon tedavisi ile kalbin çok hızlı atması ya da düzensiz bir ritim ile atması engellenerek kalp atışı düzene konuluyor. Bu yöntem hastalara oldukça konfor sağlıyor." bilgilerini verdi.

Prof. Dr. Karadeniz de 3 boyutlu haritalama yöntemiyle yaptıkları ablasyonun çok özellikli işlem olduğunu ifade ederek, "En önemli özelliği çocuklara radyasyon vermeden anjiyo işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu yöntemle ablasyon, Türkiye'de çok az sayıda yapılan işlemler, Erzurumlu olmam hasebiyle şehrime katkı sağlamak istedim ve bu işlemleri burada başlattık. Bu konuda destek veren yöneticilere ve Bozyer'e teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör de hastanede uzman ve deneyimli sağlık kadrosuyla Erzurum'un yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen hastalara hizmet sunduklarını anlattı.