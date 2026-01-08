Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Milli Savunma Bakanlığı Erzurum'daki top mermilerini bulup imha edecek

        Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Milli Mayın Faaliyet Merkezi, Erzurum'da inşası süren 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 75 bin metrekare alanı tarayarak toprak altındaki top mermilerini bulup imha edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:48 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:54
        Milli Savunma Bakanlığı Erzurum'daki top mermilerini bulup imha edecek
        Aziziye ilçesinde 2022'de alınan kararla MSB tarafından tahsis edilen 1,5 milyon metrekarelik askeri bölgeye taşınan 2. OSB'nin yapımı sürüyor.

        Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlediği Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda OSB'de bulunan top mermileri hakkında açıklama yaptı.

        Çiftçi, mermiler bulununca yardım istenilmesi üzerine bölgede ilk inceleme ve araştırmanın 9. Kolordu ve Garnizon Komutanlığınca yürütüldüğünü söyledi.

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in geçen ay kente geldiğini dile getiren Çiftçi, "Kara Kuvvetleri Komutanımıza konuyu açtım. 2. OSB alanının daha önce MSB'ye ait askeri bir saha olduğunu başka alanlarda da top mermilerinin gömülerek imha edilmiş olabileceğini ve her tarafın gözden geçirilmesi gerektiğini kendisine arz ettim. O da 'Burayı devretmişiz, sorumluluğumuzdan çıkmış jandarma bu konuda çalışma yapıp bölgeyi tamamen tarayabilir.' dedi. Onun üzerine konuyu İl Jandarma Komutanı Hakan Albay'a ilettim." dedi.

        Çiftçi, şöyle devam etti:

        "İlk incelememde birinci ve ikinci öbeği çıkarmışlardı, üçüncü kısımda mermiler toprağın altında gözüküyordu. 4 ve 5. bölüm toprağın altından çıkarılmamıştı. O bölgede 1600 mermi var, 1100'ü imha edilmişti. Bu çalışmayla bölgenin durumu gözden geçirilecek tamamen taranacak ve ne kadar varsa hepsi tespit edilecek. Çıkarılan mermiler bölgede değil başka güvenli bir bölgeye götürülüp imha edilmesiyle ilgili ricamız var. Çünkü sanayicilerimizin şikayetleri var, bir sanayicimiz de tespit davası açmıştı onunla ilgili bilirkişi raporu çıktı. Bu tesislerde meydana gelen oturma, çizilme ve kırıkların patlatmalarla bağlantısı olmadığı ve tamamen inşaat tekniğiyle alakalı olduğunu raporda belirtti. OSB olarak karşı tespit davası açtık, bu durumu ispatlamamız lazım ki OSB daha sonradan bu zararla ilgili herhangi bir tazminat ödeme durumunda kalmasın."

        - "12 Ocak'ta timler çalışmalara başlayacak"

        İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu da çalışmaların Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ülke genelinde MSB'ye bağlı MAFAM tarafından yürütüldüğünü anlattı.

        Uğurlu, konunun MAFAM'a iletildiğini aktararak, şunları kaydetti:

        "Onlar bölgede bir ön keşif çalışması yaptı sonra bu bölgeye daha önce görevlendirilen bir time ek olarak bir tim daha görevlendirdi. Burada mühimmatları arayıp bulup imha edecek ekipler, 5 Ocak'ta göreve yerinde eğitim faaliyetiyle başladı. 12 Ocak itibarıyla teknik ekip gelecek, bu timleri yerinde akredite edecek çünkü akreditasyon olmadan yetki ve sorumluluğu MAFAM alamıyor. 12 Ocak'ta birkaç gün akredite ve eğitim sürecek, daha sonra bu timler kolordunun da desteğiyle çalışmalarına başlayacaklar. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 75 bin metrekarelik alan var, buradaki süreç 5-6 ay süreceği ön görülüyor. 12 Ocak'ta timler çalışmalara başlayacak."

        Toplantıda İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da hazır bulundu.

