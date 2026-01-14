Erzurum'da 10 Ocak Gazeteciler Günü havai fişeklerle kutlandı

Basın mensupları, Belediye Başkanı Akpunar ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Samet Özünal'a teşekkür etti.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

