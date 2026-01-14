Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 10 Ocak Gazeteciler Günü havai fişeklerle kutlandı

        Erzurum'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, havai fişek gösterisiyle kutlandı.

        Giriş: 14.01.2026 - 10:12 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:12
        Erzurum’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, havai fişek gösterisiyle kutlandı.

        Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Ilıca Termal Tesisleri'nde düzenlenen programda, açık alanda kar yağışı altında bir araya gelen gazetecilere sıcak ikramlarda bulunuldu, havai fişek gösterisi yapıldı.

        Müzik eşliğinde keyifli vakit geçiren gazetecilere, belediyenin ilçedeki turizm yatırımları sinevizyon gösterimiyle anlatıldı.

        Belediye Başkanı Akpunar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, basın mensuplarına çalışmalarında başarı diledi.

        Program, gazetecilere modernize edilen termal tesislerin gezdirilmesi ve akşam yemeğiyle sona erdi.

        Basın mensupları, Belediye Başkanı Akpunar ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Samet Özünal'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

