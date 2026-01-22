Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da suça zemin hazırlayan metruk binaların yıkımı sürüyor

        Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü ve büyükşehir ile ilçe belediyelerinin ortak çalışmasıyla suça zemin hazırlayıp halkı tedirgin eden metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:51 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da suça zemin hazırlayan metruk binaların yıkımı sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü ve büyükşehir ile ilçe belediyelerinin ortak çalışmasıyla suça zemin hazırlayıp halkı tedirgin eden metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

        İl Emniyet Müdürlüğünce vatandaşların metruk yapılarla ilgili şikayet ve ihbarları üzerine başlatılan çalışma kapsamında suça zemin hazırlayan ve halkı tedirgin eden 20 ilçedeki 562 metruk binanın yıkımı kapsamında Palandöken ilçesinde 3 farklı noktada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

        Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, gazetecilere, kentte huzur ve güvenliği sağlamak için gerekenlerin yapıldığını söyledi.

        Metruk binaların suç işlemeye uygun yerler olduğuna işaret eden Karaburun, "Erzurum'un huzur ve güvenliğini daha iyiye taşıma noktasında sürdürdüğümüz faaliyetlerden biri olan metruk binaların tespiti, suç için kullanılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında Palandöken ilçemizdeyiz." dedi.

        - "Suç ve suçlu, nerede karanlık yer varsa orayı tercih eder"

        Palandöken Belediyesi ve mahalle muhtarlarının yönlendirmesiyle metruk yapıların tespit edildiğini anlatan Karaburun, şunları kaydetti:

        "Bu yapıların öncelikle giriş-çıkışları kapatılarak herhangi bir kötü amaçla kullanımını engelledik. Bu kapsamda yıkılması gereken yerlerin de tespiti yapıldı. Suç ve suçlu, nerede karanlık yer varsa orayı tercih eder. Bu noktada tüm ilçelerimizde valimizin talimatıyla, belediyelerimizle ve muhtarlıklarımızla koordineli, metruk dediğimiz kullanılmayan yerlerin güvenlik yönünden kapatılmasını ve yıkılmasını sağlayacağız. Bu konuda emniyet olarak kararlıyız."

        Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sadullah Aydemir de yapıların yıkılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Mahallemizde bu tür metruk binalar var, bunlar suç ve suçluyu barındırmak için siper alanı oluşturuyordu. Emniyet müdürümüzün şehrimize gelmesiyle suç ve suçlulara karşı ciddi bir mücadele başlatıldı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        İspanya'da bir tren kazası daha
        İspanya'da bir tren kazası daha
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz

        Benzer Haberler

        Yakutiye Kaymakamlığı 2025'te eğitim ve sosyal yardım çalışmalarıyla öne çı...
        Yakutiye Kaymakamlığı 2025'te eğitim ve sosyal yardım çalışmalarıyla öne çı...
        Çin Büyükelçisi Xuebin: Tüm ülkelerle karşılıklı faydaya dayalı iş birliğin...
        Çin Büyükelçisi Xuebin: Tüm ülkelerle karşılıklı faydaya dayalı iş birliğin...
        İki kardeş şehrin sanatsal buluşması
        İki kardeş şehrin sanatsal buluşması
        Başkan Küçükoğlu Aziziye'de bayrak dağıttı
        Başkan Küçükoğlu Aziziye'de bayrak dağıttı
        Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang, Türkiye'nin Çinlilere yönelik vize muafiye...
        Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang, Türkiye'nin Çinlilere yönelik vize muafiye...
        JAK timleri imdada yetişti
        JAK timleri imdada yetişti