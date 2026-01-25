Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 13:32 Güncelleme: 25.01.2026 - 13:32
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 232, Erciyes'te 203, Ergan'da 189, Ovacık'ta 180, Hakkari'de 169, Nemrut'ta 167, Yıldızdağı'nda 160, Keltepe'de 153, Kümbet'te 148, Sarıkamış'ta 142, Konaklı'da 132, Çambaşı'nda 110, Yalnızçam'da 99, Yıldıztepe'de 97, Yedi Kuyular'da 85, Uludağ'da 84, Murat Dağı'nda 67, Gevaş Abalı'da 52, Ilgaz'da 51, Hesarek'te 45, Davraz'da 36, Hazarbaba'da 34, Akdağ'da 32, Elmadağ'da 19, Salda'da 18, Denizli'de 11, Bozdağ'da 9, Mersivan'da 8 ve Saklıkent'te 4 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez25.01.2026En düşükEn yüksek
        PalandökenPB-9-2
        ErciyesPB-44
        ErganPB-70
        HakkariS-17-6
        NemrutAB-6-2
        YıldızdağıS-32
        KeltepeS-14
        SarıkamışS-11-1
        KonaklıPB-8-1
        ÇambaşıÇB-36
        YalnızçamPB-160
        Murat DağıKKY-33
        Gevaş AbalıS-101
        IlgazÇB-24
        HesarekAB-90
        DavrazKKY02
        AkdağÇB27
        MersivanPB-35
        SaldaKKY-15
        DenizliKKY-36
        BozdağKKY49
        SaklıkentKKY13

        (PB: Parçalı bulutlu, S:Sisli, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

