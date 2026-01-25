Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 232, Erciyes'te 203, Ergan'da 189, Ovacık'ta 180, Hakkari'de 169, Nemrut'ta 167, Yıldızdağı'nda 160, Keltepe'de 153, Kümbet'te 148, Sarıkamış'ta 142, Konaklı'da 132, Çambaşı'nda 110, Yalnızçam'da 99, Yıldıztepe'de 97, Yedi Kuyular'da 85, Uludağ'da 84, Murat Dağı'nda 67, Gevaş Abalı'da 52, Ilgaz'da 51, Hesarek'te 45, Davraz'da 36, Hazarbaba'da 34, Akdağ'da 32, Elmadağ'da 19, Salda'da 18, Denizli'de 11, Bozdağ'da 9, Mersivan'da 8 ve Saklıkent'te 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|25.01.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|PB
|-9
|-2
|Erciyes
|PB
|-4
|4
|Ergan
|PB
|-7
|0
|Hakkari
|S
|-17
|-6
|Nemrut
|AB
|-6
|-2
|Yıldızdağı
|S
|-3
|2
|Keltepe
|S
|-1
|4
|Sarıkamış
|S
|-11
|-1
|Konaklı
|PB
|-8
|-1
|Çambaşı
|ÇB
|-3
|6
|Yalnızçam
|PB
|-16
|0
|Murat Dağı
|KKY
|-3
|3
|Gevaş Abalı
|S
|-10
|1
|Ilgaz
|ÇB
|-2
|4
|Hesarek
|AB
|-9
|0
|Davraz
|KKY
|0
|2
|Akdağ
|ÇB
|2
|7
|Mersivan
|PB
|-3
|5
|Salda
|KKY
|-1
|5
|Denizli
|KKY
|-3
|6
|Bozdağ
|KKY
|4
|9
|Saklıkent
|KKY
|1
|3
(PB: Parçalı bulutlu, S:Sisli, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.