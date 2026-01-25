Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 232, Erciyes'te 203, Ergan'da 189, Ovacık'ta 180, Hakkari'de 169, Nemrut'ta 167, Yıldızdağı'nda 160, Keltepe'de 153, Kümbet'te 148, Sarıkamış'ta 142, Konaklı'da 132, Çambaşı'nda 110, Yalnızçam'da 99, Yıldıztepe'de 97, Yedi Kuyular'da 85, Uludağ'da 84, Murat Dağı'nda 67, Gevaş Abalı'da 52, Ilgaz'da 51, Hesarek'te 45, Davraz'da 36, Hazarbaba'da 34, Akdağ'da 32, Elmadağ'da 19, Salda'da 18, Denizli'de 11, Bozdağ'da 9, Mersivan'da 8 ve Saklıkent'te 4 santimetre ölçüldü.



Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:



Merkez 25.01.2026 En düşük En yüksek Palandöken PB -9 -2 Erciyes PB -4 4 Ergan PB -7 0 Hakkari S -17 -6 Nemrut AB -6 -2 Yıldızdağı S -3 2 Keltepe S -1 4 Sarıkamış S -11 -1 Konaklı PB -8 -1 Çambaşı ÇB -3 6 Yalnızçam PB -16 0 Murat Dağı KKY -3 3 Gevaş Abalı S -10 1 Ilgaz ÇB -2 4 Hesarek AB -9 0 Davraz KKY 0 2 Akdağ ÇB 2 7 Mersivan PB -3 5 Salda KKY -1 5 Denizli KKY -3 6 Bozdağ KKY 4 9 Saklıkent KKY 1 3

(PB: Parçalı bulutlu, S:Sisli, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

