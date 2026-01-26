Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da karlı dağları aşan maceraseverler, doğaya yem bırakıp "kar raftingi" yaptı

        Erzurum Valiliği ile Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen katılımcılar, dondurucu soğuklarda yaşam mücadelesi veren hayvanlar için doğaya yem bırakıp, "kar raftingi" yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 09:23 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:23
        Erzurum'da karlı dağları aşan maceraseverler, doğaya yem bırakıp "kar raftingi" yaptı
        Erzurum Valiliği ile Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen katılımcılar, dondurucu soğuklarda yaşam mücadelesi veren hayvanlar için doğaya yem bırakıp, "kar raftingi" yaptı.

        Vali Mustafa Çiftçi'nin de katılımıyla düzenlenen etkinlikte Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanan kulüp üyeleri etkinliğin düzenleneceği Aziziye ilçesindeki Söğütlü Mahallesi kırsalına hareket etti.

        Zaman zaman kara saplanan 4x4 araçlarıyla karlı dağları aşan macera tutkunları ile Vali Çiftçi, doğada zor şartlarda yaşam mücadelesi veren hayvanlar için yanlarında getirdikleri yemleri toprağa bıraktı.

        Ardından yüzeyi tamamen donmuş Söğütlü Göleti'ne geçen katılımcılar, burada Vali Çiftçi'nin de katıldığı kar raftingi yapıp eğlendi.

        Göletin üzerinde kar raftingi yapan gruba çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Üyeler, yer yer kara batan araçlarını ise diğer off-road araçlarıyla kurtardı.

        Vali Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yem bulamayan hayvanlar için yemleme etkinliği yaptıklarını söyledi.

        Benzer etkinliği geçen yıl da düzenlediklerini anımsatan Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Burada botlarla tepeye çıkıyoruz. Ardından botla buz tutmuş göl yüzeyine doğru kar raftingi yapıyoruz. Amacımızı Erzurum'da sadece kayak sporunun değil, her türlü kış sporunun yapılabildiğini göstermek. Doğada keyifli güzel bir gün geçirmek istedik. Böylece ilimizin tanıtımına katkıda bulunmak istiyoruz."

        Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş da dağdan yaklaşık 60 kilometrelik bir hızla donmuş göletin üzerine kaydıklarını anlattı.

        Yaptıkları etkinliklerle yerli ve yabancı turistleri off-road kulüpleriyle beraber davet eden Toptaş, "Hadi gel, Erzurum'a gel" ifadesini kullandı.

        Etkinliğin sonunda katılımcılar, donmuş gölet üzerinde Türk bayrağı açtı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

