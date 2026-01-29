Erzurum'da mahallelinin yönlendirmesiyle 10 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.



Ilıca Mahallesi Ferah Cami Sokak'ta, daha önce Kur'an kursu olarak kullanılan bir binada ses duyan ve girişte çok sayıda ayakkabı gören mahalleli durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, içeride düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.



Polisi görünce binanın arka camını kırarak kaçan göçmenler, mahalle halkının yönlendirmesiyle saklandıkları metruk bir binada ve karlı arazide yakalandı.



Düzensiz göçmenin ayaklarının çıplak olduğunu fark eden bir vatandaş, Afganistan uyruklu kişiye evinden getirdiği çorabı giydirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yakalanan 10 düzensiz göçmeni işlemleri için polis merkezine götürdü.



- Polise teslim etmeden önce yemek verdiler



Mahallede yaşayan Adem Çınar, yakaladıkları göçmenin aç olduğunu anladıklarını ve polise teslim etmeden önce karnını da doyurduklarını söyledi.



Çınar, mahallede metruk binaların bulunduğunu belirterek, "Bu Afganistan uyruklu arkadaşlarımızı mahallemizde görünce polisi aradık, Allah razı olsun gelip yardımcı oldular. Mahallemizde metruk binalar var. Bunların yıkılıp ve tadilat edilip düzene konulmasını istiyoruz." dedi.



Kenan Çınar ise göçmenlerin 3 gündür mahallede olduğunu anlatarak, "Afganlar 3 gündür mahallemizde ikamet ediyorlarmış, bu mahallede boş ev olduğunu bilen var ki bunları buraya getirmiş. Caminin kömür ve odununu yakmışlar, ayakkabıların burada çok olduğunu görünce ve mahalleden olmadıklarını anlayınca kolluk kuvvetlerini arayıp, şikayette bulunduk, gelip topladılar. Kursun arka camını kırıp bu karda kışta yalın ayak kaçmışlar, mont ayakkabı ve yiyecekleri de orada kalmış." diye konuştu.

