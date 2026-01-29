Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da mahallelinin yönlendirmesiyle 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da mahallelinin yönlendirmesiyle 10 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Ilıca Mahallesi Ferah Cami Sokak'ta, daha önce Kur'an kursu olarak kullanılan bir binada ses duyan ve girişte çok sayıda ayakkabı gören mahalleli durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, içeride düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

        Polisi görünce binanın arka camını kırarak kaçan göçmenler, mahalle halkının yönlendirmesiyle saklandıkları metruk bir binada ve karlı arazide yakalandı.

        Düzensiz göçmenin ayaklarının çıplak olduğunu fark eden bir vatandaş, Afganistan uyruklu kişiye evinden getirdiği çorabı giydirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yakalanan 10 düzensiz göçmeni işlemleri için polis merkezine götürdü.

        - Polise teslim etmeden önce yemek verdiler

        Mahallede yaşayan Adem Çınar, yakaladıkları göçmenin aç olduğunu anladıklarını ve polise teslim etmeden önce karnını da doyurduklarını söyledi.

        Çınar, mahallede metruk binaların bulunduğunu belirterek, "Bu Afganistan uyruklu arkadaşlarımızı mahallemizde görünce polisi aradık, Allah razı olsun gelip yardımcı oldular. Mahallemizde metruk binalar var. Bunların yıkılıp ve tadilat edilip düzene konulmasını istiyoruz." dedi.

        Kenan Çınar ise göçmenlerin 3 gündür mahallede olduğunu anlatarak, "Afganlar 3 gündür mahallemizde ikamet ediyorlarmış, bu mahallede boş ev olduğunu bilen var ki bunları buraya getirmiş. Caminin kömür ve odununu yakmışlar, ayakkabıların burada çok olduğunu görünce ve mahalleden olmadıklarını anlayınca kolluk kuvvetlerini arayıp, şikayette bulunduk, gelip topladılar. Kursun arka camını kırıp bu karda kışta yalın ayak kaçmışlar, mont ayakkabı ve yiyecekleri de orada kalmış." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı

        Benzer Haberler

        Doğu yine dondu
        Doğu yine dondu
        Erzurumlu kadınların 10 yıllık kitap buluşması
        Erzurumlu kadınların 10 yıllık kitap buluşması
        2 Metre 32 santimetre ile kar kalınlığı rekoru Palandöken'de
        2 Metre 32 santimetre ile kar kalınlığı rekoru Palandöken'de
        Palandöken geçidinde sis sürücülere zor anlar yaşatıyor
        Palandöken geçidinde sis sürücülere zor anlar yaşatıyor
        Erzurum'daki Çat Barajı'nın yüzeyi buz tuttu
        Erzurum'daki Çat Barajı'nın yüzeyi buz tuttu
        Erzurum'un kitap kurdu ev hanımları: Martin Eden'i de okuyorlar İlber Ortay...
        Erzurum'un kitap kurdu ev hanımları: Martin Eden'i de okuyorlar İlber Ortay...