        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Atatürk Üniversitesinden bilim insanları Erzurum'da ilaç ham maddesi üretiyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öncülüğünde 88 bilim insanı, hasta tedavisinde kullanılacak stratejik öneme sahip 11 grupta ilaç ham maddelerini yeni yöntemlerle üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:21 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:21
        Atatürk Üniversitesi bünyesinde, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu desteğiyle kentte ilaç etken maddesi üretimine yönelik çalışmalar yaklaşık 7 ay önce başlatıldı.

        Yüksek teknolojili ve güçlü altyapıya sahip kimya laboratuvarlarında yürütülen çalışmalarda, kimya, farmakoloji, organik kimya ve moleküler biyoloji alanlarından 88 bilim insanı görev alıyor.

        Stratejik öneme sahip ilaçların etken maddeleri, 11 farklı araştırma grubunda yeni yöntemlerle üretiliyor. Üniversite, bu alanda üretim merkezi olmayı hedefliyor.

        - "Devletimiz, Erzurum'a gerekli desteği veriyor"

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, AA muhabirine, "üreten sağlık" politikasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

        Erzurum'da ilaç ham maddesi çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Hacımüftüoğlu, şöyle konuştu:

        "İlaç noktasında Atatürk Üniversitesinin farmakoloji, organik kimya ve moleküler biyoloji gibi çok güçlü bölümleri var. Bunlar, Türkiye'nin en tepesinde bölümler. Bu güçlü akademik yapı, özelikle ilaç üretimi noktasında üniversiteye misyon yüklüyor. Sağlık Bakanlığının özel desteğiyle bazı ham madde ürünlerinin Erzurum'da üretimi ve ilaç şirketlerine verilmesi söz konusu. Burada stratejik nokta var, devletimiz Erzurum'a gerekli desteği veriyor. Bu noktada 88 bilim adamımızla ürünleri maliyetine uygun üretmeye çalışıyoruz."

        Hacımüftüoğlu, bilim insanlarının ilk etapta rutinde satılan stratejik ürünlerin sağlanması için çalıştığını anlattı.

        Bu kapsamda her gruptan bir ilacın yapılacağını dile getiren Hacımüftüoğlu, "Ateş düşürücü, ağrı kesici, lokal ve genel anestezi, steroidler, morfin ve kalp ilaçları gibi her gruptan en az bir ilacın stratejik olarak burada yapılması ve ihtiyaç durumunda o ilacın verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla buna yönelik planlamamız var." dedi.

        - "Atatürk Üniversitesine fabrika verildi"

        Stratejik açıdan 100 ilaç ham maddesi üretmeyi hedeflediklerini vurgulayan Hacımüftüoğlu, şöyle devam etti:

        "100 ilaçtan üretilebilecek olanlarla ilgili 10-11 tanesi şu an hedefte, bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bunlar, önce laboratuvar ölçeğinde, sonrasında ölçek büyütülerek fabrikada ton işi üretime gidilecek. Ton işi üretimde bize desteği Evyap verdi, yaklaşık 10 milyon avroya yakın bina ve fabrika desteği var. Karşılıksız bir şekilde onlar karşılayacak. Sağlık Bakanlığımız da gerekli cihaz desteğini sağladı. Cumhurbaşkanımızın oluruyla yürütülen çalışmamızda çoğu bakanlığın desteği var. Bu, uzun soluklu iş, başladık, inşallah devam edecek."

        Hacımüftüoğlu, ilaç ham maddesi üretimiyle ilgili yeni yöntem ve keşifler için patent başvurularının da yapıldığını vurguladı.

        - "İlacın kendisini değil ham maddesini üretiyoruz"

        Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu da devletin en üst düzeyinde kabul gören projenin kimya ve farmakoloji bölümleriyle çok güçlü yapıya sahip Atatürk Üniversitesinde başlatılmasının tesadüf olmadığını ifade etti.

        Molekülleri sentezleyerek başladıkları çalışmada tamamı kimya bölümü öğretim üyelerinden faydalanıp 11 araştırma grubu oluşturduklarını söyleyen Burmaoğlu, "Her bir hocamız gruplarını oluşturdu, bu gruplarda sekizer kişi var. Öğretim üyesi, iki araştırma görevlisi ve aynı zamanda bu gruplara bursiyer ilave ettik, burs ödemeleri de yapılıyor. Bu işe başlarken belirlediğimiz moleküllerin yüzde 95'i mevcut hastalıkların tedavisinde kullanılan ham maddeler. Burada önemli konu var. Biz, ilacın kendisini üretmiyoruz, ham madde üretiyoruz." diye konuştu.

