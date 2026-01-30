Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü

        Erzurum'da evinin camını silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 16:12 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da evinin camını silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

        Murat Ellik Bulvarı'nda bir binanın 3. katında oturan Ülkühan A. (45), cam silerken çıktığı merdivenden dengesini kaybederek zemine düştü.

        Komşularının durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Ülkühan A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Ülkühan A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kırmızı et sektörünün sorunları konuşuldu
        Erzurum'da kırmızı et sektörünün sorunları konuşuldu
        "Köklerden Geleceğe" Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı Erzurum'da gerçekleşt...
        "Köklerden Geleceğe" Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı Erzurum'da gerçekleşt...
        Altınok; "Erzurum'un tarım ve hayvancılığına desteğimiz sürecek"
        Altınok; "Erzurum'un tarım ve hayvancılığına desteğimiz sürecek"
        ETÜ'nün akan veride veri madenciliği projesi TÜBİTAK 1001 desteği aldı
        ETÜ'nün akan veride veri madenciliği projesi TÜBİTAK 1001 desteği aldı
        Atatürk Üniversitesinden önemli bir başarı daha
        Atatürk Üniversitesinden önemli bir başarı daha
        Başkan Özakalın, il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısına katıldı
        Başkan Özakalın, il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısına katıldı