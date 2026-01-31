Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

        Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:59 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

        Yarıyıl tatili nedeniyle hafta sonu tatilini Palandöken'de geçiren aileler, çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ya da snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

        Ziyaretçilerden Fatma Türkan, AA muhabirine, havanın sisli olmasına rağmen kayağın çok güzel geçtiğini söyledi.

        Güney pistin çok güzel olduğunu ifade eden Türkan, "Manzarası inanılmaz. Kayağı bilmeyenler de çok rahat o piste kayabiliyor. Pistler düz ve güzel olduğu için çok iyi kayabiliyor. Burada çok eğlendim. Yalnız kayıyorsun ve terapi gibi geliyor. Eğlenceli geçti. Buraya klinik arkadaşlarım ve ailemle geldim. Çocuklar kızakla kayıyor." ifadelerini kullandı.

        Ahmet Kırkkılıç da pistlerin çok güzel olduğunu belirterek, "Kayakla, snowboard ile kaymaya endişesi olanlar kızaklarla kayabilir. Bunlarla rahat keyif yapabilir. 2 metrenin üzerinde kar var. Kar yağışı devam ediyor. Burada on binlerce kişi diyebileceğimiz bir yoğunluk var. Bugün buraya ailemle geldim. Çok güzel eğleniyoruz." diye konuştu.

        Hicra Korkmaz ise zirveye çıktıklarını ve bir tur kaydıklarını anlatarak, Palandöken Kayak Merkezi'nin pist imkanları açısından çok güzel bir yer olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Vali Çiftçi, yapay buz duvarına tırmandı Palandökende yapay buz duvarı tırm...
        Vali Çiftçi, yapay buz duvarına tırmandı Palandökende yapay buz duvarı tırm...
        Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü 2025 yılı faaliyet raporu açıklandı
        Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü 2025 yılı faaliyet raporu açıklandı
        Sürat patenci İlyas Karadağ, Avrupa Kupası'nda bir ilke imza atmak istiyor
        Sürat patenci İlyas Karadağ, Avrupa Kupası'nda bir ilke imza atmak istiyor
        Doğu'da kar yağışı bekleniyor
        Doğu'da kar yağışı bekleniyor
        Erzurum'da tünel çalışmaları devam ediyor Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü 2...
        Erzurum'da tünel çalışmaları devam ediyor Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü 2...
        Vali Çiftçi başkanlığında 'Palandöken' zirvesi
        Vali Çiftçi başkanlığında 'Palandöken' zirvesi