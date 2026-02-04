Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 211 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 211 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:10 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 211 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 211 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 211, Ovacık'ta 210, Hakkari'de 200, Ergan'da 195, Kartalkaya'da 180, Nemrut'ta 164, Yıldızdağı'nda 152, Sarıkamış'ta 149, Kümbet'te 131, Konaklı'da 128, Uludağ'da 120, Yedi Kuyular'da 105, Yalnızçam'da 104, Erciyes'te 92, Murat Dağı'nda 88, Keltepe'de 72, Davraz'da 68, Yıldıztepe'de 65, Çambaşı'nda 61, Ilgaz'da 58, Hesarek'te 38, Gevaş Abalı'da 34, Denizli ve Süleymaniye'de 32, Hazarbaba'da 25, Kartepe'de 19, Mersivan'da 12, Akdağ'da 8 ve Salda'da 6 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez04.02.2026En düşükEn yüksek
        PalandökenKY-7-7
        HakkariKY-5-2
        ErganPB-8-4
        KartalkayaS-92
        NemrutPB-4-4
        YıldızdağıPB-6-2
        SarıkamışKY-8-4
        KonaklıKY-7-5
        UludağPB-66
        YalnızçamKY-5-5
        ErciyesPB-10-1
        Murat DağıAB-75
        KeltepeP-72
        DavrazS-75
        ÇambaşıHKY-4-2
        IlgazPB-120
        HesarekPB-9-6
        Gevaş AbalıKY-40
        DenizliPB-65
        MersivanKKY-5-3
        KartepePB-36
        AkdağPB-40
        SaldaS-48

        (KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü

        Benzer Haberler

        Kur'an aşıkları gönülleri mest etti
        Kur'an aşıkları gönülleri mest etti
        Atıklarla, ünlü sanat eserlerinin rölyef ve heykelini yaptılar
        Atıklarla, ünlü sanat eserlerinin rölyef ve heykelini yaptılar
        Yakutiye Belediyesi ekiplerinde denetim
        Yakutiye Belediyesi ekiplerinde denetim
        Sağlık Müdürlüğü'nden ücretsiz sağlık taraması çağrısı
        Sağlık Müdürlüğü'nden ücretsiz sağlık taraması çağrısı
        Erzurum ve Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum ve Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum'da bir ayda 167 bin şahıs ve 26 bin 812 araç sorgulandı.
        Erzurum'da bir ayda 167 bin şahıs ve 26 bin 812 araç sorgulandı.