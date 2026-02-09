Habertürk
Habertürk
        Erzurum Haberleri

        Erzurumlu antrenör Dursunoğlu, Gençlik Olimpiyat Oyunları'na hazırlıkta başantrenörlük yapacak

        Erzurumlu antrenör Ahmet Dursunoğlu, Gençlik Olimpiyat Oyunları'na hazırlık için milli takım başantrenörlüğüne getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:23 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:23
        Erzurumlu antrenör Dursunoğlu, Gençlik Olimpiyat Oyunları'na hazırlıkta başantrenörlük yapacak
        Erzurumlu antrenör Ahmet Dursunoğlu, Gençlik Olimpiyat Oyunları'na hazırlık için milli takım başantrenörlüğüne getirildi.

        Dursunoğlu, AA muhabirine, Gençlik Olimpiyat Oyunları için milli takım başantrenörlüğüne getirilmekten onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

        Milli takım kampının 13 Şubat'ta Kastamonu'da Dünya Kupası ve Gençlik Olimpiyatları Oyunları eleme müsabakalarıyla başlayacağını ifade eden Dursunoğlu, şöyle konuştu:

        "20 gün sürecek kampın ardından milli takım, 8-15 Mart tarihlerinde Tayland’ın Bangkok kentinde düzenlenecek Dünya Kupası’na katılacak. Dünya Kupası'nda vize alan sporcular 31 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında Senegal’in Dakar kentinde gerçekleştirilecek Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda, Türkiye’yi temsil edecek. Gençlik Olimpiyat Oyunları için hazırlıklar planlı şekilde sürüyor."

