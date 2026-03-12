Erzurum'da öğrencilere "Canlı Müze" ile tarih bilinci aşılanıyor

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde hayata geçirilen "Canlı Müze" projesi ile öğrenciler, tarih bilincini yaşayarak öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Söğütlü Ortaokulu'nda görev yapan Fen Bilimleri öğretmeni Yaprak Göl Çiçek, öğrencilere tarih bilincini yaşayarak öğretmek, milli mücadelenin kahramanlarını daha yakından tanımalarını sağlamak ve değerleri yeni nesillere güçlü bir şekilde aktarmak amacıyla bir proje geliştirdi.

        "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında hayat geçirdikleri "Canlı Müze" projesiyle Mustafa Kemal Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, İsmet İnönü, Fuat Cebesoy, Mehmet Akif Ersoy, Seyit Onbaşı, Hasan Tahsin, Sütçü İmam, Nene Hatun, Kara Fatma, Gördesli Makbule, Onbaşı Nezahat, cephe hemşiresi, yaralı asker ve cephedeki çocuk simgeleri öğrencilerin performanslarıyla hayat buldu.

        Fen Bilimleri öğretmeni Çiçek, AA muhabirine, hayat geçirilen proje sayesinde öğrencilerin hem tarih bilinci kazandığını hem de sahne deneyimi yaşayarak özgüvenlerinin geliştiğini söyledi.

        Öğrencilerin büyük bir özveriyle projede yer aldığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele döneminin önemli kahramanlarını öğrencilerimizin canlandırdığı karakterlerle ziyaretçilerimize sunduk. Ziyaretçilerimiz müzemizi gezerken her bir karakterin yanına yaklaşarak kısa süre durup onları dinledi, böylece tarih sadece anlatılan değil, adeta yaşayan bir deneyime dönüştü. Müzemizin dekorları ve görsel düzenlemeleri ise Görsel Sanatlar öğretmenimiz Özge Durmaz tarafından hazırlanarak ortama gerçek bir müze atmosferi kazandırıldı. Kostümler, dekorlar ve öğrencilerimizin performansları bir araya gelince ortaya hem duygulandıran hem de düşündüren bir çalışma çıktı."

        Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Abak, şube müdürleri ve okul müdürleri müzeyi ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

