Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.





Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile 9. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Albay Kemal Kahraman'ın, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un mesajları da okundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı konuşmada, 12 Mart'ta Erzurum halkının zulme, esarete ve yok olmaya karşı koyduğunu söyledi.



1. Dünya Savaşı'nda Erzurum insanının çok zor günler geçirdiğini ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:



"Rus işgali esnasında gizlice ve münferiden yapılan katliamlar Rusların çekilmesiyle kitlesel bir hal aldı ve 3 aylık Ermeni idaresinde olan şehrimiz tarihte eşine rastlanmayan bir mezalime ve Müslüman-Türk soykırımına maruz kaldı. Ermeni çeteleri üç ay gibi kısa bir zaman zarfında 50 bine yakın sivil ahaliyi kendi yurtlarında, kendi ocaklarında acımasızca katletmişlerdir. Ermeni çetelerinin Müslüman ahaliye yönelik zulmüne son vermek üzere aldığı emir üzerine harekete geçen Doğu'nun muzaffer kumandanı Kazım Karabekir Paşa komutasındaki 1. Kafkas Kolordusu geceli gündüzlü savaşarak, 12 Mart 1918 sabahı Erzurum'u düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu şanlı vatan beldesinde kahraman ordumuz, aziz milletimizle Ermeni işgal ve zulmüne son vermiş, Erzurum'u yeniden ay yıldızlı bayrağımızla kucaklaştırmıştır."



Konuşmanın ardından öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı.



Daha sonra il protokolü, Karskapı Şehitliği'ni ziyaret ederek dua okudu ve mezarlara karanfil bıraktı.



Programa, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum POMEM Müdürü Mehmet Özdemir, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, bazı kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

