Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

        Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

        Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


        Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile 9. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Albay Kemal Kahraman'ın, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un mesajları da okundu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı konuşmada, 12 Mart'ta Erzurum halkının zulme, esarete ve yok olmaya karşı koyduğunu söyledi.

        1. Dünya Savaşı'nda Erzurum insanının çok zor günler geçirdiğini ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

        "Rus işgali esnasında gizlice ve münferiden yapılan katliamlar Rusların çekilmesiyle kitlesel bir hal aldı ve 3 aylık Ermeni idaresinde olan şehrimiz tarihte eşine rastlanmayan bir mezalime ve Müslüman-Türk soykırımına maruz kaldı. Ermeni çeteleri üç ay gibi kısa bir zaman zarfında 50 bine yakın sivil ahaliyi kendi yurtlarında, kendi ocaklarında acımasızca katletmişlerdir. Ermeni çetelerinin Müslüman ahaliye yönelik zulmüne son vermek üzere aldığı emir üzerine harekete geçen Doğu'nun muzaffer kumandanı Kazım Karabekir Paşa komutasındaki 1. Kafkas Kolordusu geceli gündüzlü savaşarak, 12 Mart 1918 sabahı Erzurum'u düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu şanlı vatan beldesinde kahraman ordumuz, aziz milletimizle Ermeni işgal ve zulmüne son vermiş, Erzurum'u yeniden ay yıldızlı bayrağımızla kucaklaştırmıştır."

        Konuşmanın ardından öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

        Daha sonra il protokolü, Karskapı Şehitliği'ni ziyaret ederek dua okudu ve mezarlara karanfil bıraktı.

        Programa, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum POMEM Müdürü Mehmet Özdemir, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, bazı kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor

        Benzer Haberler

        Erzurum'da öğrencilere "Canlı Müze" ile tarih bilinci aşılanıyor
        Erzurum'da öğrencilere "Canlı Müze" ile tarih bilinci aşılanıyor
        Kaderleri uzmanlık yolunda kesişen doktor çift "aşkla" aynı hastanede hayat...
        Kaderleri uzmanlık yolunda kesişen doktor çift "aşkla" aynı hastanede hayat...
        Kayağın "özel ikizleri" Fransa'da altın madalya kazanmak için aralıksız çal...
        Kayağın "özel ikizleri" Fransa'da altın madalya kazanmak için aralıksız çal...
        Tortum Belediyesi'nden 2 bin aileye ramazan desteği
        Tortum Belediyesi'nden 2 bin aileye ramazan desteği
        Tarih Derneği Başkanı Özden: "Milletimizin o gün verdiği mücadeleyi asla un...
        Tarih Derneği Başkanı Özden: "Milletimizin o gün verdiği mücadeleyi asla un...
        ESOB Başkanı Fırat'tan 12 Mart mesajı "Erzurum'un kurtuluşu aynı zamanda Tü...
        ESOB Başkanı Fırat'tan 12 Mart mesajı "Erzurum'un kurtuluşu aynı zamanda Tü...