Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Bayramda kar kalınlığı 279 santimetreye ulaşan Palandöken, baharda tatilcileri ağırladı

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ni bayram tatilinde dolduran kayakseverler, bahar havasında kayak yapmanın keyfini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 11:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramda kar kalınlığı 279 santimetreye ulaşan Palandöken, baharda tatilcileri ağırladı

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ni bayram tatilinde dolduran kayakseverler, bahar havasında kayak yapmanın keyfini yaşadı.

        Erzurum Havalimanı'na 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla adından söz ettiriyor.

        - Sezonu en erken açıp en geç kapatan merkezde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

        Sezonu en erken açıp en geç kapatan merkezlerden biri olan Palandöken'de uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapma imkanı bulan kayakseverler, ayrıca rengarenk ışıklandırılmış pistlerde gece de kayak yapabiliyor.

        Suni karlama sistemleri sayesinde yağış olmasa dahi sezonun nisan ayının ortalarına kadar uzadığı merkezde, Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanıyor.

        Mart ayının sonlarına rağmen kar kalınlığı 279 santimetre ölçülen Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverler, bahar havasında gün boyu kayak ve snowboard yaptı. Bazı vatandaşlar ise kızaklarla, pistlerin tadını çıkardı.

        Özellikle bayram tatili dolayısıyla şehir dışından gelen yerli turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği merkezde, otellerde doluluk oranı yüksek seviyelere ulaştı.

        Bodrum'dan bayram tatilini değerlendirmek için gelen kayaksever Talha İnfal, AA muhabirine, çok keyifli bir tatil geçirdiklerini söyledi.

        Palandöken'in ülkenin çok büyük değerlerinden biri olduğunu belirten İnfal, "En uzun pistlere sahip bir kayak merkezi. Yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda pist var. Genelde kayak için Palandöken'i tercih ediyorum. Bayram tatilini burada değerlendirdik. Yurt dışında da çok yerlere gittim ama burası pist olarak ve de snowboard için çok iyi. Pistin çok uzun olması çok keyifli oluyor." dedi.

        - "Erzurum'u ve Palandöken'i seviyoruz"

        Bahar havasında kayak yapma imkanı bulduklarını aktaran İnfal, şöyle devam etti:

        "Dün gece kristal kar yağdı. Karın üzerinde, havada gidermiş gibi gittik. Hava da hafif sıcak. Çok terletmiyor, çok da üşütmüyor. Tam ideal zaman. Yurt dışından da çok gelen oluyor. Yurt dışından arkadaşlarımıza genelde burayı söylüyoruz. Buradaki otellerin kalitesi de çok iyi. Erzurum'u ve Palandöken'i seviyoruz."

        İstanbul'dan bayram tatili için gelen kayaksever Özgür Görkem de Palandöken'e sezon sonlarına doğru gelmeyi tercih ettiğini vurgulayarak, "Pistler harika. Kayarken çok zevk alıyoruz. Palandöken'de özellikle bayramı değerlendirmek istedik. Bayramı fırsat bilerek ailecek geldik ve kış tatili yapıyoruz." diye konuştu.

        Bade Güldağ ise İstanbul'dan geldiğini ve pistlerin çok güzel olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

