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Kadınlarda genital problemlere dikkat

İHA

Doç.Dr. Aydın Köşüş ve Doç.Dr. Nermin Köşüş, kadınların genital problemlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kadınlarda genital problemlere dikkat

Doç.Dr. Aydın Köşüş ve Doç.Dr. Nermin Köşüş, kadınların genital problemlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Doç.Dr. Aydın Köşüş ve Doç.Dr. Nermin Köşüş, “Kadınlar, bazı özel bölgelerinin estetik olarak hoş görünmesini veya daha rahat görünmesini sağlamaya odaklanır. Bazı kadınlar ise daha iyi bir memnuniyet elde etmek amacıyla bir genital gelişim veya gençleştirme prosedürüne ihtiyaç duyarlar. Bu anlamda en sık uygulanan genital estetik ameliyatı labioplasti ameliyatıdır. Vajina iç dudakları (labium minus) kadın cinsel organında kıvrım şeklindeki yapılardır. Üstte klitoris üzerinden başlar, genişleyerek arkaya doğru uzanır, vajina ağzı kenarlarından itibaren incelerek kaybolur. Bazı kadınlarda iç dudak büyüklüğü tek taraflı olabilir ve asimetri oluşturur. İç dudak derisinin rengi de farklılıklar gösterebilir, özellikle gebelikte koyulaşan iç dudak rengi doğum sonrası rahatsızlık verici bir durum oluşturabilir ve bu durumda estetik operasyon talebi doğurabilir” dedi.
Labiaplasti ameliyatının kadınlar için bilinen en iyi genital kozmetik müdahale olduğunu ifade eden Doç.Dr. Köşüş, “Labioplasti ameliyatı, genellikle bir labium diğerinden daha uzun ve estetik açıdan rahatsız edici olduğunda, labiaların birinin veya her ikisinin boyutu, cildin aşırı çekilmesi ve bükülmesi nedeniyle seks veya diğer fiziksel aktiviteleri rahatsız edici hale getirdiğinde yapılır. Ayrıca bazı fiziksel faaliyetler sırasında büyük labiumlar rahatsızlık verebilmektedir. Egzersiz, binicilik, bisiklete binme ve yoga gibi sporlarla uğraşanlarda büyük labiumların sürtünmesine bağlı ağrı, yaralanma gibi durumlar yaşanabilir. Ayrıca dar kıyafet giymekten hoşlananlar içinde aynı sıkıntılar yaşanabilir. Bu fiziksel rahatsızlıklara ek olarak, labianızın belirgin görünümünü utandırıcı ve anormal olduğunu düşünerek, kendinize güven duyugusunda bir eksiklik oluşabilir. Labioplasti ameliyatına bazen klitorisin belirginleştirmesi ameliyatı da eklenebilir. Bu ameliyat, labiaplasti sonrası görünümü iyileştirmek veya klitoral duyarlılığı arttırmak için yapılmaktadır. Vajinal sıkılaştırma veya vajinoplasti, doğum sonrasında oluşan vajendeki gevşemenin ve sarkmanın düzeltilmesini sağlar. Bu sayede hem kozmetik bir görüntü elde edilir hemde cinsel birliktelikte alınan keyif artar. Vajinal sıkılaştırma ameliyatla yapılabileceği gibi lazer uygulamaları ile de yapılabilmektedir. Aslında bu operasyon genital estetik kaygısı duyan tüm kadınlara uygulanabilir. İç dudak estetiği operasyonu için ergenlik dönemini aşmış olmak yeterlidir. Ayrıca bu operasyon doğum yapmış veya yapmamış her kadında uygulanabilir. Bu ameliyat orgazmı artırmaz ya da azaltmaz, labioplasti yapılan herkes ilerleyen zamanlarda gebe kalabilir, normal doğum yapabilir” diye konuştu.
Bu tür estetik cerrahi müdahaleler içerisinde en sık başvurulan operasyon Labioplasti ameliyatı olduğunu kaydeden Doç.Dr. Köşüş, bu grup içerisinde yer alan cerrahi operasyonları şöyle sıraladı:
“Labius minus küçültülmesi, en sık uygulanan işlemdir. Labium majus küçültülmesi. Labium majuslara yapılan yağ enjeksiyonu, büyütme amaçlı yapılan işlemdir. Labiumdaki sorunlara genetik, doğum, yaşlanma ve kilo artışı neden olabilir. Öncelikli hedef, sağlıklı fonksiyonunu korurken, labianın görünümünü iyileştirmek olmalıdır. Labioplasti ameliyatı sonuçları sadece estetik değil, aynı zamanda işlevsel olmalıdır. Bu nedenle, labia yapılarını aşırı derecede değiştiren teknikleri uygulamadan, sadece doğal olmayan bir görünümü sağlayacak şekilde doku düzeltilmelidir. Daha doğal bir iyileşme için labiaları orantılı bir şekilde çıkartıp yeniden şekillendirmek amaç olmalıdır. Ameliyatınızı yaparken ekstra özen gösterilmelidir. Acele etmeden dikkatli bir şekilde ameliyat sürdürülmelidir. Sonuçta, genital bölge oldukça hassastır ve daha fazla özen gösterilmesi gerekir. Kadın cinsel organındaki dokular narindir. Kesikler uygun olmayan dikiş teknikleriyle kapatıldığında, dokular geriye çekilebilir. Bu, labianın doğal görünümünü bozar ve ağrılı olabilen gözle görülür skarlaşmaya neden olur. Bu noktada gizli dikiş tekniği ile bu problemler azaltılabilir. Cerrahi genellikle yaklaşık bir saat sürer. Lokal anestezi uygulanır ve gece kalmasına gerek yoktur. İşlem lokal anestezi altında gerçekleştirildiği için, ameliyattan sonra kendinizi rahat hissederseniz. Labial Dolgu ( Büyük dudaklara enjeksiyon): Bazı hastalar yaşlanmaya ya da hızlı kilo kaybına bağlı , labium majus ,yani dış dudaklarda doku kaybından şikayet ederler. Bu gibi durumlarda lokal anestezi altında, vücudun başka bir yerinden liposuction ile alınan yağ dokusu homojen olarak düşük basınçlı bir sistemle labium majuslara dolgu maddesi olarak enjekte edilebilir.Böylece daha genç ve dolgun bir görünüm sağlanmış olur. Arzu eden hastalarda yapay dolgu maddeleri (hyaluronik asit içeren) kullanılabilmektedir. Gerek doğal, gerek yapay dolgu maddeleri, zaman içerisinde vücut tarafından emilebileceği için, belirli aralıklarla işlemin tekrarlanması gerekebilir. Kızlık zarı vajina ağzından yaklaşık 34 cm içeridedir, iç dudaklar ise vajinanın dışında kalır, dolayısı ile labioplasti operasyonu kızlık zarını bozmaz ve bakirelere de uygulanabilir. Labioplasti ve labial dolgu işlemleri Çankaya ilçesinde hizmet veren kliniğimizde lokal anestezi altında yapılmaktadır. Bu ameliyat sonrasında kendiliğinden eriyen dikişler atıldığı için sonrasında dikiş alma problemi de oluşmamaktadır. Labioplasti ameliyatı sayesinde çok sayıda avantajdan yararlanacaksınız. Gelişmiş vajinal görünümden dolayı daha iyi bir özgüven kazanacaksınız. Seks ve egzersiz sırasında ağrı veya rahatsızlıktan kurtulacaksınız. Sürtünme endişesi veya çirkin şişkinlik endişesi olmadan sıkı kıyafet giyme özgürlüğü yaşayacaksınız.”

ERZURUM

12 Ekim 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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