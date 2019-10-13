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Kışın kepek sorunu artıyor

İHA

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, saçlarda meydana gelen kepek bir çok kişinin sorunları arasında olduğunu belirterek, "Havaların soğuması ile genellikle kış aylarında cilt kurur. Cildin kuruması saç derisinde kepeklenme ve kaşınmanın en büyük nedenidir" dedi.

Kışın kepek sorunu artıyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, saçlarda meydana gelen kepek bir çok kişinin sorunları arasında olduğunu belirterek, “Havaların soğuması ile genellikle kış aylarında cilt kurur. Cildin kuruması saç derisinde kepeklenme ve kaşınmanın en büyük nedenidir” dedi.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, ''En sık görülen saç sorunları şunlardır; Saçla ilgili birçok hastalıklar vardır. Bunlar doğrudan doğruya saçlara ait mikroplu bir takım hastalıklar olabildiği gibi, vücudun bütününü ilgilendiren birtakım hastalıklar da saçlar üzerinde zararlı etkiler yapabilir. Bu arada, vücudun bakımına, beslenişine bağlı olan açlık, vitaminsizlik gibi haller, şeker hastalığı gibi bünye bozuklukları saçlara zarar verebilir. Başlıca hastalıklar, saç dökülmesi, saçkıran hastalığı, kepek (sebore) hastalığıdır” diye konuştu.
Dr.Ata Nejat Ertek,''Latince ismi Pityriasis capitis olan kepek, basit bir şekilde anlatmak gerekirse ölü hücrelerin dökülmesidir. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ı herhangi bir dönemde kepeklenme sorunu ile karşılaşmaktadır. Özellikle kepek problemi koyu renkli kıyafetler giyildiğinde belirgin hale gelir. Birçok insan kepek problemini ya saçlarını çok yıkamaktan ya da az yıkamaktan dolayı kaynaklandığını düşünürler. Saç düzenli olarak şampuan ile yıkanmazsa, kafa derisinde ki yağ hücreleri kepek oluşmasına neden olabilir. Öte yandan saçı sık sık şampuanlamak da kafa derisini tahriş edip kepeğe neden olabilir. Bunun yanı sıra, havaların soğuması ile genellikle kış aylarında cilt kurur. Cildin kuruması saç derisinde kepeklenme ve kaşınmanın en büyük nedenidir.''diye belirtti.
Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek,''Az su içmek cildi kurutur ve işte bu nedenle su içmekle kepek arasında bir bağlantı kurulabilir. Yeterince su içmiyorsanız kepek sorunu yaşayabilirsiniz demektir. Az su içmek dışında stres ve kaygı da cilt sorunlarını daha da kötüleştiren faktörlerdir.''dedi.
Dr.Ata Nejat Ertek,''Kepeklenmeye sebep olan hastalıklar ise; saç egzaması, sedef hastalıkları, sinirsel egzama ve mantar hastalığıdır. Eğer vücudunuzda egzama varsa bu durum kafa derinizde kepeğin gelişmesine öncülük edebilir. Çeşitli mantar ve deri hastalıklarının saçlardaki kepekleri arttırdığı bilinmektedir. Özellikle çeşitli egzama türleri ve malasezya mantarı adlı rahatsızlıklarda maalesef saç diplerinde soyulmalar ve aşırı deri dökülmesi görülebilmektedir.''diye ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:''Kepeğin zararları arasında sayılabilecek temel sorun, bu beyaz yağlı oluşumların saç derisinde kaşıntıya neden olması ve kişinin de saçlı deriyi kaşırken bölgeye zarar vermesidir.Kepek, bulaşıcı veya ciddi bir hastalık değildir. Fakat, kepeği önlemek için saç derisine gerekli bakımı yapmak gereklidir. Gün içinde farkında olmadan sürekli kaşınan saçlı deride yaralar oluşabilir ve bu açık yaralara da dış ortamdaki mikroplar kolayca yerleşerek enfeksiyon oluşmasına sebep olabilir.''dedi.
Dr.Ata Nejat Ertek,''Kepek doğrudan dökülme problemine neden olabilecek bir sorun değildir ancak saç köklerinin zaman içinde zayıflamasına neden olarak koparak dökülmeleri arttırabilir. Kepek nedeniyle saç derisini sürekli kaşımak tahrişe neden olabilir ve saç köklerini zayıflatır. Kepeklenme ve saç dökülmesi arasındaki ilişki bu şekildedir. Saç derisindeki kaşımaya bağlı tahriş nedeniyle dökülen saçların yerine zaman için yenileri çıkacaktır.''diye konuştu.
Dr.Ata Nejat Ertek, daha sonra şunları ifade etti: ''Sık aralıklarla saç boyası uygulaması ve saç rengini keskin şekilde değiştirmek, güçlü ve saçı yıpratıcı kimyasal kullanımı gerektirdiği için saça zarar vermektedir. Saçı şekillendirmek için kullanılan doğal olmayan saç şekillendiriciler saç derisinde alerjik tepkiye neden olabilir veya bu ürünlerin çok fazla kullanımı saç derisini tahriş edebilir. Ayrıca, sık aralıklarla fön çekme ve saçı şekillendirme saça zarar vermektedir. Şekil veren ve saç kurutan aletler, ısından dolayı saçlara zarar verir. Sıcak uygulamalar sonucu saç var olan nemini ve esnekliğini kaybeder. Saçların hep toplanması sakıncalıdır. Saçlarınızı ara sıra serbest bırakarak hava almasını sağlamalısınız.''
Dr. Ata Nejat Ertek son olarak öncelikle beslenmeye dikkat etmek gerektiğini belirterek, “Çünkü beslenmede problem varsa bundan ilk etkilenecek organınız saçlarınızdır. İşlenmiş hazır gıdalardan uzak durmak, bol bol su içip, meyve sebze tüketmek önemlidir. Protein, vitamin ve mineraller açısından zengin bir beslenme düzeni tercih edin. Aşırı miktarda zararlı kimyasal içeren şampuanlardan uzak durun.Saçlar yıkanırken deri kısmı çok hırpalamamaya özen gösterin. Saçlarınızı yıkarken tırnaklarınızla birlikte saç derinizi çok ovalarsanız saç deriniz kalkar ve kepek oluşumu görülür. Saçın hangi aralıklarla şampuanlandığı kadar, şampuanlarken saç derisine masaj yapılması ve ardından bol suyla saçta şampuan kalmayacak şekilde iyi bir durulama yapılması da önemlidir.'' Şeklinde konuştu.

ERZURUM

13 Ekim 2019 Pazar

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