Çiçekli şehitleri, mezarları başında dualarla anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çiçekli şehitleri, mezarları başında dualarla anıldı

İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 30 Ekim 1993 tarihinde, Erzurum'un Pasinler ilçesi Çiçekli Mahallesinde bölücü hainler tarafından 6 masumun şehit edildiği katliamın 26'ıncı yılı dolayısıyla mezarları başında anıldı.

Çiçekli şehitleri, mezarları başında dualarla anıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 30 Ekim 1993 tarihinde, Erzurum’un Pasinler ilçesi Çiçekli Mahallesinde bölücü hainler tarafından 6 masumun şehit edildiği katliamın 26’ıncı yılı dolayısıyla mezarları başında anıldı.
Çiçekli ve Alvarda düzenlenen programa , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Valilik Basın ve Halkla ilişkiler Müdürü Ziyaettin Uçan, Pasinler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emrah Saygı, Çiçekli Mahllesi Muhtarı Zeki Kaya ve şehit yakınları katıldı.
Alvar'da ve Çiçekli de bulunan şehitlerin mezarını ziyaret heyet, şehitler için dua okudu. Çiçekli mahallesinde şehit olan Adem Bingöl’ün babası Hüseyin Bingöl’ü ziyaret eden protokol üyeleri, şehidin babasıyla bir süre sohbet etti.
Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı Başkanı Hasan Mazlumoğlu, programda yaptığı açıklamada, ağabeyi ve eniştesinin Çiçekli katliamında şehit olduğunu anımsanarak, o güne tanıklık ettiğini yaşananların gözünün önünden gitmediğini söyledi.
O gün Çiçekli köyünde bulunduğunu belirten Mazlumoğlu, "30 Ekim 1993 tarihinde, Erzurum'un Pasinler ilçesi Çiçekli köyüne giren PKK'lı teröristler, köy muhtarı Tahsin Doğru'nun evini bastı. Orada toplanan insanları hüviyet kontrolünden geçirdikten sonra ayağa kaldırarak duvarın önünde sıralanmalarını söylediler. Öldürüleceklerini anlayan muhtar Tahsin Doğru ve kardeşi İsmail Doğru eli silahlı teröristlerin üzerine hücum etti. Hainlerin açmış olduğu ateş ve attıkları el bombası sonucu Tahsin ve İsmail Doğru da olmak üzere 6 kişi katledildi. Bu hadiseleri küçümsememek lazım. Bu katil insanlar öyle gözleri dönmüş insanlar ki onları insan sayanların insanlığından şüphe ederim. Bu olayları yaşamayan bilemez. Ecelim gelmediği için bugün yaşıyorum Ağabeyisini ve eniştesini şehit görmüş olaylara tanıklık etmiş biri olarak, bir çocuğun kafasına kurşun sıkılmasını asla unutamıyorum, şehitlerimize vefa borcunun ödenmesi adına programa katılan kamu yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.
AÇSH İlbaş ise Yavi'de 1993 yılında yaşanan katliamdan bir hafta sonra Çiçekli katliamının yapıldığını belirterek, bu olayları unutturmayacaklarını söyledi.
Çat’ın düşman işgalinden kurtuluşunda Merhum Alvarlı Efe Hazretlerinin çok büyük rolü olduğunu belirten İlbaş, ‘’ Merhum Alvarlı Efe Hazretlerinin Yavi Beldesinde imamlık yaparken kurmuş olduğu altmış kişilik milis kuvveti ile Çat’ın kurtuluşunda çok önemli bir rol oynamıştır..Rusya' da 7 Kasım 1917 de patlak veren Bolşevik ihtilalinden kısa bir müddet sonra Ruslar geri çekilince, Ermenilerin katliam başlatmaları üzerine, o günlerde Yavi'de görev yapan, Alvar İmamı Hacı Muhammet Lütfi Efendi; çevre köylerden topladığı 60 kişilik bir müfrezeyle Rusların silah deposunu ve Ermenilerin karargahını basarak, milisleri ile Ermenileri püskürtmüş ve Çat ile çevresini düşmandan temizlenmesinde büyük rol oynamıştır. Terör örgütünün, sivil ve masum olan, herkese iyilikleri dokunan insanları katlettiğini tüm insan hakları savunucuları bilmelidir. Alvarlı Efe Hazretlerini ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, vatan onlara minnet borçludur’’ dedi.
İlbaş, şehitliğin önemli bir makam olduğunu belirterek, katliamı yapan ve masum sivilleri katleden vatan hainlerinin emellerine asla ulaşamayacağını ifade etti.
Çieçekli Mahallesi Muhtarı Kaya ise anma töreni düzenleyen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür ederek, katliamın asla unutulmayacağını ifade etti.

ERZURUM

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:10
  • GÜNEŞ 06:34
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anne- baba ve kızlarının cansız bedeni 5,5 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Anne- baba ve kızlarının cansız bedeni 5,5 saat sonra ...
Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinin kurulması için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinin kurulması için ilk ...
Erzurum’da feci kaza: 3 ölü Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu Sabah saatlerinde yaşanan kaza akşam fark edildi
YEREL HABERLER Erzurum’da feci kaza: 3 ölü Yoldan çıkan otomobil ...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - Bodrum ...
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 - BB Bodrumspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 - BB ...
Palandöken ve Bayraktepe beyaza büründü
YEREL HABERLER Palandöken ve Bayraktepe beyaza büründü
KUDAKA, Mesleki ve Teknik eğitime rehber oldu
YEREL HABERLER KUDAKA, Mesleki ve Teknik eğitime rehber oldu
Kırmızı ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 4 ...
İşitme kaybında erken teşhis önemli
YEREL HABERLER İşitme kaybında erken teşhis önemli
Çocuklarda uzayan öksürüğe dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda uzayan öksürüğe dikkat
Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor
YEREL HABERLER Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor
Ameliyatsız burun dolgusu mutluluk veriyor
YEREL HABERLER Ameliyatsız burun dolgusu mutluluk veriyor
Göz kapak düşüklüğüne dikkat
YEREL HABERLER Göz kapak düşüklüğüne dikkat
Erzurum’da Cumhuriyet Resepsiyonu
YEREL HABERLER Erzurum’da Cumhuriyet Resepsiyonu
Çatlakları yok eden fibroderms tekniği
YEREL HABERLER Çatlakları yok eden fibroderms tekniği
Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’ın portresi duvara resmedildi
YEREL HABERLER Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’ın portresi duvara ...
Tortum Şelalesi'ni stadyuma çevirdiler
YEREL HABERLER Tortum Şelalesi'ni stadyuma çevirdiler
Cumhuriyetin 96. yılında 96 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Cumhuriyetin 96. yılında 96 fidan toprakla buluştu
Uzundere’de Cumhuriyet coşkusu Kutlama törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın ve İl Başkanı Naim Karataş da katıldı
YEREL HABERLER Uzundere’de Cumhuriyet coşkusu Kutlama törenine MHP ...
Freni patlayan vinç yan yattı, trafik felç oldu
YEREL HABERLER Freni patlayan vinç yan yattı, trafik felç oldu
Erzurum’da cumhuriyet coşkusu Vatandaşlar törene yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Erzurum’da cumhuriyet coşkusu Vatandaşlar törene ...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Aşkale’de coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Aşkale’de coşkuyla ...
Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Kadınlar bu hastalığı ertelemeyin
YEREL HABERLER Kadınlar bu hastalığı ertelemeyin

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X