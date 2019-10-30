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Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinin kurulması için ilk adım atıldı

İHA

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bir dizi incelemelerde bulunmak ve ikili anlaşmalar imzalamak üzere Rusya Fedarasyonuna ziyaret gerçekleştirdi.

Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinin kurulması için ilk adım atıldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bir dizi incelemelerde bulunmak ve ikili anlaşmalar imzalamak üzere Rusya Fedarasyonuna ziyaret gerçekleştirdi.
Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversitesi Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında uygulamaya koyduğu uluslararasılaşma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamında; Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Gültekin ile Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş, Rusya’da akademik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulundu.
Bu bağlamda, Rusya Bilimler Akademisine bağlı Zooloji Enstitüsü ve Komarov Botanik Enstitüsü arasında Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinin kurulması ve geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolleri imzalandı. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kurulacak olan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinin Atatürk Üniversitesine, ülkemize ve Dünya bilimine verebileceği katkıların önemine vurgu yaparken, Zooloji Enstitüsü Direktörü Dr. Sergey Yu. Sinev ise Atatürk Üniversitesine Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinin kurulum aşamasında her türlü akademik ve teknik desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.
Aynı Coğrafyanın Biyolojik Zenginliği Birlikte Araştırılacak
Protokol kapsamında bilimsel koleksiyonun hazırlanması, Rus Bilim insanlarının belirli sürelerle Atatürk Üniversitesinde görevlendirilmesi, genç araştırmacıların Zooloji Enstitüsünde deneyim kazanması ve ortak projelerin yürütülmesi ile ilgili konular üzerinde mutabakata varıldı. İkili iş birliğinin somut bir çıktısı olarak Zooloji Enstitüsü yetkilileri, Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinin kuruluş aşamasında 150 m2 bir alanda Ornitoloji Sergisi hazırlayacakları müjdesini de verdi.
Aynı kapsamda Rusya Bilimler Akademisi Komarov Botanik Enstitüsü ile de benzer bir bilimsel iş birliği protokolü imzalandı. Enstitü direktörü Dr. Sci. Dmitry V. Geltman da bu iş birliğini koşulsuz destekleyeceklerini, aynı coğrafyanın biyolojik zenginliğini birlikte araştırmak, tespit etmek ve Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinde hazırlanacak herbaryum sergilerinin toplumla buluşturmasının kendileri içinde son derece önemli olduğuna dikkat çekti. İlk aşamada bu iş birliğinin bir göstergesi olarak bitkilerle ilgili 5 tematik alanda hazırlanacak olan sergi materyali için bir mini herbaryum hediye edildi.
Bilim Müzesinin Yeri Hazır
Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi için 4500 m2 kapalı alanı olan yeni bir binanın tahsis edildiğini ve iç mimari uygulama projesinin tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, müzenin kurulum aşamalarında her türlü desteğin sağlanacağını, Bilim Müzesinin en yakın zamanda bilim camiası ve toplum yararına sunulacağını ifade etti.

ERZURUM

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:10
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  • İKİNDİ 14:56
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