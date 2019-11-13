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Erzurum’da halk sağlığı laboratuvar hedefleri anlatıldı

İHA

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen bölge toplantısında Halk Sağlığı Laboratuvarı hizmetleri ve hedefleri anlatıldı.

Erzurum’da halk sağlığı laboratuvar hedefleri anlatıldı

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen bölge toplantısında Halk Sağlığı Laboratuvarı hizmetleri ve hedefleri anlatıldı.
Toplantı Klinik ve Klinik Dışı Analiz Hizmeti verilen Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize, Tunceli ve Van İl Sağlık Müdürlüklerinden Halk Sağlığı/Sağlık Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı/Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcıları, Verem Savaş İl Koordinatörü/Birim Sorumlusu, Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu, Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu, Halk Sağlığı Laboratuvarı Sorumlusu ve ilgili birimlerde çalışan personelin katılımıyla gerçekleşti.
Toplantıda, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı’nın tanıtımı, Klinik dışı analiz numunelerinin preanalitik, analitik ve postanalitik süreçleri, Erzurum Halk sağlığı Laboratuvarı’na gelen numunelere ait yıllık istatistiksel bilgilerin sunumu, Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı’nın hedefleri, Klinik dışı analiz hizmeti verirken Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarının ve Laboratuvar hizmeti alan birimlerin sahada yaşamış olduğu sorunlar ve çözüm önerileri, Klinik laboratuvarların tanıtımı (Tüberküloz, Viroloji ve Tıbbi Biyokimya Laboratuvarları), Klinik analiz için laboratuvara gönderilen numunelerin preanalitik , analitik ve post analitik süreçleri, Klinik numunelerin numune kabul kriterleri, Klinik analiz hizmeti verirken sahada yaşanan problemler ve çözüm önerileri hakkında sunumlar ve soru cevap oturumları gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı olarak bağlı illere verdikleri hizmetin çok önemli olduğunu, laboratuvar çalışmalarını takip edip her türlü talepleri karşılamaya çalıştıklarını ve illerin isteklerini de çözüme kavuşturulmasının takipçisi olduklarını söyledi.
Toplantı katılım sertifikalarının takdimi sonrasında sona erdi.

ERZURUM

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:24
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:44
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:29
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