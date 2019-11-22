Genç girişimci Dimag Özgüm

Kıbrıs doğumlu olan Dimag Özgüm dünyayı gezerek bir çok kültürleri takipçilerine aktarıyor. Bu işe çok erken yaşta başlayan genç gezgin Dünya'nın birçok ülkesine çoktan giderek kültürleri takipçilerine tanıtıyor.

Standart turistik noktalar dışında gezilerini sürdüren ve bu sayede birçok gezi şirketinin ve lüks otellerinde dikkatini çeken Özgüm’e birçok sponsorluk teklifleri geliyor. Kendi kurmuş olduğu sosyal medyada ki ağdan yani gezgin kurtlar ismiyle birçok gezi yapan kişilerin de dikkatini çekerek milyonlara hitap etmeye başladı.

600 bine yakın takipçisi ile sosyal medyanın en gezgin ve sevilen fenomenlerinden olan Özgüm başka ülkelere seyahat ederek o ülkenin tüm güzelliklerini görülmesi gereken yerleri ve nerede kalınır neler yenilir gibi türlü türlü bilgiler vererek hem takipçilerin merakını gideriyor hem de gittikleri ülkelerin fotoğraflarını videolarını çekerek yurt dışında ülke görmek isteyenlere ışık tutuyor.

Steve Jobs ve Richard Brunson gibi dünyaca ünlü girişimciyi örnek alan Özgüm daha da yükselmeye devam ediyor. Hem Türkiye de hemde yurtdışında birçok ünlü isim tarafından takip edilen Dimag Özgüm genç girişimciler listesine girmeyi başararak önemli bir başarıya imza attı.

ERZURUM 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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