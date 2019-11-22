Meslektaşlarından Aybüke öğretmene anlamlı klip

Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2017’de PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına Horasan Gündeğer İlköğretim Okulu öğretmenleri ile öğrencileri bir klip hazırladı.

Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu Müdürü Feridun Baysal’ın kaleme aldığı şiir, okulun müzik öğretmeni Hanifi Haşhaş tarafından bestelenerek müzik öğretmenleriyle birlikte seslendirildi. Hazırlanan klip başta şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere bütün şehit öğretmenlere armağan edildi.

Şarkının klip çekimleri Erzurum'un Horasan ilçesindeki Gündeğer İlköğretim Okulunda gerçekleştirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde yapılan klip, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Şarkıyı besteleyen müzik öğretmeni M. Hanifi Haşhaş yaptığı yazılı açıklamada, “Öğretmenlik kutsal bir meslek ve bizlere emanettir, her türlü şartlara ve zorluklara rağmen bayrağımızın gölgesinde hizmet veriyor olmak bizim için her zaman gurur verici meslek olmuştur, zor şartlar altında görevini yürütüyorken hain teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan şehit Aybüke Yalçın gibi birçok öğretmenimiz bizi derinden etkilemiştir. Şehit öğretmenlerimizin adını şarkılarda yaşatmak amacıyla bestelemiş olduğumuz bu şarkımız bütün öğretmenlerimize armağanımızdır. Bu şarkıda emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bütün meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

ERZURUM 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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