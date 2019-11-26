Atatürk Üniversitesi’nde toplumsal duyarlılık projelerine hız verildi

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATA TDM) ve Kariyer Merkezi desteği ile Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Yılmaz yöneticiliğinde gerçekleştirilen “Uzun Yolculuklar İlk Adımla Başlar” ve “Hayaller Gerçekleşmez Sen Harekete Geçmedikçe” adlı projeler tamamlandı.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında, Erzurum Anadolu Lisesi öğrencilerinin yükseköğretim alanına yönelik olarak motivasyonlarını arttırmak, hedeflerini netleştirmelerinde ve kariyer planlarını yapmalarında yol gösterici olmak için öğrencilere üniversite kültürünü, olanaklarını, fakülteleri ve öğrenci yaşamını tanıtmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Üniversite tercihinin öğrencilerin kariyer planlarını yaparken dikkat edilecek en önemli hususlardan biri olduğunu ifade eden Proje Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Yılmaz, doğru ve yerinde verilen kararların, bir bireyin ömür boyu mutlu veya mutsuz olmasına neden olabileceğini söyledi. Bu nedenle bireyin seçimini ve tercihini yaparken hangi faktörleri dikkate alması gerektiğinin tespitinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, çok sayıda üniversite ve bölümün mevcudiyetinin yanında benzer müfredatlı bölümler ile kurum ve birimleri görmeden, incelemeden yapılan tercihlerin bu süreci daha da güç ve karmaşık hale getirdiğini belirtti.

Proje, 375 Öğrenci ile Gerçekleştirildi

Bu bağlamda, Erzurum Anadolu Lisesinde eğitim gören 375 öğrenciye Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Hukuk, Tıp ve Mühendislik Fakülteleri gezdirilerek, fakültelerin puan türü, yüzdelik dilimi, eğitim süresi, eğitim süresince görülecek teorik ve pratik dersler hakkında özlü bilgiler verildiğini aktaran Prof. Dr. Yılmaz, mesleklerin geleceği ve istihdam alanları konusunda öğrencilerin ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiğini söyledi.

Projeye verdiği desteklerden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya şükranlarını ileten Prof. Dr. Bilal Yılmaz, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Merkezi ile ilgili fakülte dekanlıkları ve Anadolu Lisesi Müdürlüğüne teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesinin, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin gerekliliklerinden biri olan topluma hizmet konusunu kendilerine şiar edindiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Projesi ile birlikte toplumla iç içe olan ve halka temas eden bir üniversite olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Üniversite bünyesinde Toplumsal Duyarlılık Projeleri Araştırma ve Uygulama Merkezini kurarak toplum için gerçekleştirilen projelere ön ayak olmak istediklerini söyleyen Rektör Çomaklı: “Öncelikli görevi eğitim vermek olan üniversitemizin, eğitimin yanında toplumsal fayda anlamında da görevini layıkıyla yerine getiriyor. “Uzun Yolculuklar İlk Adımla Başlar” ve “Hayaller Gerçekleşmez Sen Harekete Geçmedikçe” adlı projeleriyle geleceğin üniversite adaylarını yerleşkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Atatürk Üniversitesi ailesi olarak tüm öğrencilerimize kapılarımız daima açık” ifadelerini kullandı.

ERZURUM 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:36

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