Atatürk Üniversitesi’nde toplumsal duyarlılık projelerine hız verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atatürk Üniversitesi’nde toplumsal duyarlılık projelerine hız verildi

İHA

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATA TDM) ve Kariyer Merkezi desteği ile Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Yılmaz yöneticiliğinde gerçekleştirilen "Uzun Yolculuklar İlk Adımla Başlar" ve "Hayaller Gerçekleşmez Sen Harekete Geçmedikçe" adlı projeler tamamlandı.

Atatürk Üniversitesi’nde toplumsal duyarlılık projelerine hız verildi

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATA TDM) ve Kariyer Merkezi desteği ile Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Yılmaz yöneticiliğinde gerçekleştirilen “Uzun Yolculuklar İlk Adımla Başlar” ve “Hayaller Gerçekleşmez Sen Harekete Geçmedikçe” adlı projeler tamamlandı.
Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında, Erzurum Anadolu Lisesi öğrencilerinin yükseköğretim alanına yönelik olarak motivasyonlarını arttırmak, hedeflerini netleştirmelerinde ve kariyer planlarını yapmalarında yol gösterici olmak için öğrencilere üniversite kültürünü, olanaklarını, fakülteleri ve öğrenci yaşamını tanıtmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.
Üniversite tercihinin öğrencilerin kariyer planlarını yaparken dikkat edilecek en önemli hususlardan biri olduğunu ifade eden Proje Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Yılmaz, doğru ve yerinde verilen kararların, bir bireyin ömür boyu mutlu veya mutsuz olmasına neden olabileceğini söyledi. Bu nedenle bireyin seçimini ve tercihini yaparken hangi faktörleri dikkate alması gerektiğinin tespitinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, çok sayıda üniversite ve bölümün mevcudiyetinin yanında benzer müfredatlı bölümler ile kurum ve birimleri görmeden, incelemeden yapılan tercihlerin bu süreci daha da güç ve karmaşık hale getirdiğini belirtti.
Proje, 375 Öğrenci ile Gerçekleştirildi
Bu bağlamda, Erzurum Anadolu Lisesinde eğitim gören 375 öğrenciye Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Hukuk, Tıp ve Mühendislik Fakülteleri gezdirilerek, fakültelerin puan türü, yüzdelik dilimi, eğitim süresi, eğitim süresince görülecek teorik ve pratik dersler hakkında özlü bilgiler verildiğini aktaran Prof. Dr. Yılmaz, mesleklerin geleceği ve istihdam alanları konusunda öğrencilerin ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiğini söyledi.
Projeye verdiği desteklerden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya şükranlarını ileten Prof. Dr. Bilal Yılmaz, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Merkezi ile ilgili fakülte dekanlıkları ve Anadolu Lisesi Müdürlüğüne teşekkür etti.
Atatürk Üniversitesinin, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin gerekliliklerinden biri olan topluma hizmet konusunu kendilerine şiar edindiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Projesi ile birlikte toplumla iç içe olan ve halka temas eden bir üniversite olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Üniversite bünyesinde Toplumsal Duyarlılık Projeleri Araştırma ve Uygulama Merkezini kurarak toplum için gerçekleştirilen projelere ön ayak olmak istediklerini söyleyen Rektör Çomaklı: “Öncelikli görevi eğitim vermek olan üniversitemizin, eğitimin yanında toplumsal fayda anlamında da görevini layıkıyla yerine getiriyor. “Uzun Yolculuklar İlk Adımla Başlar” ve “Hayaller Gerçekleşmez Sen Harekete Geçmedikçe” adlı projeleriyle geleceğin üniversite adaylarını yerleşkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Atatürk Üniversitesi ailesi olarak tüm öğrencilerimize kapılarımız daima açık” ifadelerini kullandı.

ERZURUM

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:07
  • İKİNDİ 14:37
  • AKŞAM 17:00
  • YATSI 18:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bedirhan saz çaldı, Vali Memiş türkü söyledi
YEREL HABERLER Bedirhan saz çaldı, Vali Memiş türkü söyledi
Grip savaşçısı süper besinler
YEREL HABERLER Grip savaşçısı süper besinler
Yorgun görünen bakışlara dikkat
YEREL HABERLER Yorgun görünen bakışlara dikkat
Çocuklarda aşırı tepkisel davranışlara dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda aşırı tepkisel davranışlara dikkat
KUDAKA, 3 yıllık AR-GE raporlarını açıkladı Demirdöğen, “Erzurum’un pahalı algısından kurtulması lazım”
YEREL HABERLER KUDAKA, 3 yıllık AR-GE raporlarını ...
Aydemir: ‘Biz adalet dağıtan bir milletiz’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Biz adalet dağıtan bir milletiz’
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlunun Horasan’da katıldığı programa yoğun ilgi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Nihat Hatipoğlunun Horasan’da katıldığı ...
Pasinler Belediyesi’nden TOKİ atağı
YEREL HABERLER Pasinler Belediyesi’nden TOKİ atağı
Küçük Bedirhan Vali Memiş’i büyüledi
YEREL HABERLER Küçük Bedirhan Vali Memiş’i büyüledi
Erzurum’da ‘’Şiddete dur de’’ programı
YEREL HABERLER Erzurum’da ‘’Şiddete dur de’’ programı
Aziziye’de denetimler doludizgin
YEREL HABERLER Aziziye’de denetimler doludizgin
AFAD yerli ve milli hamle PARDUS’u hayata geçiriyor
YEREL HABERLER AFAD yerli ve milli hamle PARDUS’u hayata geçiriyor
Altay: “Tüketicilerin tercihlerine müdahale edilmemelidir”
YEREL HABERLER Altay: “Tüketicilerin tercihlerine müdahale ...
Süt sanayicilerinden ortak tepki
YEREL HABERLER Süt sanayicilerinden ortak tepki
Yaşlanma sürecinde kırışıklıklar kaderiniz olmasın
YEREL HABERLER Yaşlanma sürecinde kırışıklıklar kaderiniz olmasın
Vali Memiş bağlama çalan öğrenciye türkü söyleyerek eşlik etti
YEREL HABERLER Vali Memiş bağlama çalan öğrenciye türkü söyleyerek ...
Curling Kadın Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonası ve olimpiyatlar
YEREL HABERLER Curling Kadın Milli Takımı'nda hedef dünya ...
Şeker hastalarında kilo problemine dikkat
YEREL HABERLER Şeker hastalarında kilo problemine dikkat
Bölgesel yağlanmalar zayıflayarak erimiyor
YEREL HABERLER Bölgesel yağlanmalar zayıflayarak erimiyor
TYB Erzurum Şubesi şiirlerle, türkülerle öğretmenler gününü kutladı
YEREL HABERLER TYB Erzurum Şubesi şiirlerle, türkülerle öğretmenler ...
Otizmli Melih: Bizler farklı değiliz
YEREL HABERLER Otizmli Melih: Bizler farklı değiliz
ETÜ’de ‘Kadın’ temalı sempozyum düzenlendi
YEREL HABERLER ETÜ’de ‘Kadın’ temalı sempozyum düzenlendi
Kadına yönelik şiddete dikkat çektiler
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddete dikkat çektiler
Atatürk Üniversitesinde kadına yönelik şiddet konuşuldu
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde kadına yönelik şiddet ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X