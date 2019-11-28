Büyükşehir’den ilçelere canlı hayvan pazarı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık sektörüne yönelik olarak yaptığı yatırımlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’un birçok ilçesinde yapımını tamamlayarak hizmete sunduğu canlı hayvan pazarları zincirine Narman, Karayazı, Çat, Tekman ve Horasan ilçelerini de ekledi. Yapımları tamamlanarak yöredeki besicilerin istifadesine sunulan hayvan pazarları sayesinde üreticilerin karşı karşıya kaldığı pazar ve sevkiyat sorunu da ortadan kalkmış oldu. Besiciler, büyük ve küçükbaş hayvan alımsatım işlemlerini artık kendi ilçelerindeki hayvan pazarlarında yaparken, söz konusu faaliyetler ilçe ekonomisine de doğrudan katkı sağlamaya başladı.

BÜYÜK BİR İHTİYAÇ ORTADAN KALDIRILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un hayvancılık açısından oldukça yüksek bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, böyle bir ortamda en büyük ihtiyacın pazar olduğunun altını çizdi. Göreve geldikleri günden bu zamana kadar geçen süre zarfında Erzurum’un ilçelerinin büyük bir bölümünde canlı hayvan pazarları kurduklarını kaydeden Başkan Sekmen, söz konusu seferberliğe Narman, Karayazı, Çat, Tekman ve Horasan ilçelerini de dahil ettiklerini açıkladı. Bu ilçelerde de yapımı tamamlanan hayvan pazarları sayesinde üreticilerin hem pazar ve hem de sevkiyat sorununu ortadan kaldırdıklarını anlatan Başkan Sekmen, “Üreticilerimiz bu pazarlar sayesinde küçük ve büyükbaş hayvan ticaretlerini artık rahatlıkla yapabilecekler. Yani besicilerimiz, çiftçilerimiz, canlı hayvan satmak ya da almak için artık kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalmayacak. Ticaretini de kendi ilçesinde yapacak, ihtiyaçlarını da yine kendi ilçesinden karşılayacak. Bu da doğrudan ilçe ekonomilerine olumlu katkılar sağlayacak” diye konuştu.

ORTA DOĞU’NUN EN BÜYÜK TESİSİ TAMAMLANMAK ÜZERE

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, hayvancılık faaliyetlerine ivme kazandıran ilçe hayvan pazarlarının yanı sıra yine Erzurum’a Orta Doğu’nun en büyük Canlı Hayvan Borsası’nı da kazandıracaklarını kaydederek, “Canlı Hayvan Borsamızı tamamladık; şu anda son rötuşları yapıyoruz. Hayvan borsamızda kapalı ve açık padoglardan karantina ahırına, hayvan otelinden müzayede salonuna, yönetim ofislerinden sosyal tesislere varıncaya kadar her türlü ihtiyacı düşündük. Hayvancılığımıza dinamizm kazandıracak olan yatırımımızı çok yakında sektörün ve üreticilerin istifadesine sunacağız. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; hayvancılığın gelişim kaydetmesi adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ERZURUM 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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